Contralmirante Villacís: 'Si no se toman restricciones mayores la situación en Guayas va a permanecer igual'

Entrevista al contralmirante Alejandro Villacís, segundo al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas.

La Fuerza de Tarea Conjunta cumplirá un mes de actividades el 24 de abril de 2020. ¿Cuál es el balance que dejan las operaciones militares?



La Fuerza de Tarea está conformado por las Fuerzas Armadas, la Policía, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Autoridad de Tránsito Municipal. Nuestra misión, al inicio, contemplaba dos tareas. Estas eran restringir la movilidad y generar responsabilidad ciudadana con el fin de contribuir a las autoridades de salud para contener esta pandemia. Para restringir la movilidad, en la provincia del Guayas hemos establecido 22 puntos fijos de control, 24 patrullajes móviles y tenemos seis áreas críticas. Hay cerca de 1 500 operaciones para esta tarea. De la misma manera generamos responsabilidad ciudadana a través de cuñas, mensajes, boletines, hojas volantes y sobre todo utilizando el megáfono en las áreas urbano marginales para llamar a la conciencia de las personas y que se mantengan en su domicilio.



¿Ahora tienen más tareas?



Sobre la marcha se nos fueron incrementando otras tareas. Por ejemplo, el apoyo a otras instituciones del Estado en la entrega de 30 000 kids alimenticios. También damos protección a las cadenas logísticas de productos de exportación como banano y camarón. Otra tarea ha sido apoyar a la Policía en posibles fugas en el centro de rehabilitación social. Ya tenemos los dispositivos listos y hemos hecho simulacros. Y finalmente tenemos la tarea de manipulación y disposición de fallecidos.



¿Cuántos levantamientos de cadáveres han realizado?



La Policía ha hecho 832 levantamientos y transporte de cadáveres en domicilios. La Comisión de Tránsito hizo el transporte de 46 personas. En inhumaciones intervenimos las FF.AA. Esta tarea se realiza desde el momento en que se han cumplido todos los protocolos del fallecido. Es decir, tiene el acta de defunción, está plenamente identificado y también está debidamente amortajado. En ese momento el personal de FF.AA. lo lleva hacia el sitio de sepultura. En 18 días hemos realizado 910 inhumaciones. También hemos entregado 702 actas de defunción.



¿El aumento de tareas requirió más personal?



La Fuerza de Tarea empezó con aproximadamente 3 300 efectivos. Hoy son 6 500 hombres. Se incorporó la Fuerza de Reacción de Latacunga, vino personal de las escuelas de formación del Ejército de Ambato. Incorporamos una unidad de playas y también vino un equipo completo de inteligencia militar conjunta.



La Fuerza de Tarea Conjunta se creó para detener la propagación del virus. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que los contagios en Guayas siguen aumentando. ¿Qué está pasando?



Entre las 14:00 y 05:00 la restricción de movilidad se ha reducido en un 95%. El problema está entre las 05:00 y 14:00 porque lamentablemente ese sistema de entrega de salvoconductos no está funcionando. Todo el mundo tiene el salvoconducto. Lo hemos expresado por múltiples ocasiones al COE provincial a través del Jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta. Por eso, hemos pedido tres cosas. Lo primero, que se restrinja la entrega de salvoconductos. Segundo, que el toque de queda empiece desde las 12:00. Tercero, que la restricción total de circulación vehicular sea viernes, sábado y domingo.



¿Cuándo hicieron ustedes por primera vez estas recomendaciones al COE?



La primera recomendación que se hizo fue aproximadamente hace tres semanas. Ahí se pidió que la movilidad solo sea de 08:00 a 12:00. Sobre la base de esa recomendación, dispusieron que el toque de queda sea desde las 14:00 hasta las 05:00.



¿Y las otras recomendaciones se están evaluando?



Permanentemente nuestras autoridades están insistiendo en el COE por estas recomendaciones.



Es decir, ¿si el COE no toma estas medidas, el contagio va a seguir?



Si no se toman restricciones mayores la situación va a permanecer igual.



El 16 de abril se conoció de un documento en el que se ordena el bloqueo de las vías que conectan a Guayas. ¿Cuál fue la razón de estas órdenes?



El documento fue generado por nosotros. Lo que hemos hecho es ser más rigurosos en el control porque la gente sigue movilizándose. Obviamente los camiones de cadenas logísticas están legalmente autorizados a seguir circulando.



Pero se suponía que nadie podía entrar ni salir de Guayas. Así lo dispuso el Gobierno. ¿A pesar de eso había gente que seguía viajando de lugar en lugar?



Claro, hay gente que trata de todos los modos de eludir las disposiciones. Por eso, la medida se implementó para endurecer los controles.



¿Qué ha pasado con los controles en el resto de cantones del Guayas?



Nuestra responsabilidad es toda la provincia. En primera instancia le dimos prioridad a los cuatro cantones donde había más contagios: Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán. Pero siempre tuvimos personal en los otros cantones. Personal de la Fuerza Aérea está al este de la provincia y personal del Ejército, en el norte. El domingo 12 de abril arribaron 170 efectivos de las escuelas de perfeccionamiento del Ejército para reforzar los dispositivos en los cantones del norte de la provincia.



¿Hay militares que se han contagiado en operativos?



Yo solo puedo responder del personal de la Fuerza de Tarea Conjunta. Casos de contagios han sido mínimos. Un reporte que tenemos es que se aisló a un tercio de una unidad de 60 hombres que cumplían con los controles en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.