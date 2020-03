Hay que reforzar medidas de aislamiento, lavado de manos y uso de mascarillas en Pichincha y Guayas, con contagio comunitario de covid-19

LEA TAMBIÉN

Guayas y Pichincha ya registran un contagio comunitario de covid-19, confirmaron las autoridades sanitarias ecuatorianas, este miércoles 25 de marzo del 2020. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esto ocurre cuando el nuevo infectado no estuvo en contacto con un paciente con este virus ni vino con un país de alta transmisión del mismo.

“Es cuando ya no es factible determinar quién puede contagiar. Es decir, cuando una persona que no ha viajado al Guayas o a países como China, Italia o Eapaña ni ha estado en contacto con ningún positivo se contagia. No sabes dónde está el virus”, sostiene Daniel Simancas, director de Investigación de la Universidad UTE y epidemiólogo.



Él señala que aún hay incertidumbre sobre si en Ecuador el virus ya está circulando localmente en todas las provincias, ya que no se trata de quien tiene o no el mayor número de contagios sino de que los nuevos pacientes no tienen nexos o ya no pueden ser rastreados, a través de los cercos epidemiológicos establecidos. Es decir, la transmisión comunitaria no se reduce a que en Guayas se concentre la cifra más alta de casos, es decir, 885. O que en Pichincha haya 108 positivos. En total en el país hay 1 211 confirmados y 29 fallecidos.









En esta situación, las medidas de protección y de restricción de la movilidad deben ser más exigentes. Byron Núñez, infectólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, sostuvo que el distanciamiento social es el único y eficaz método de control "natural" de la nueva cepa de coronavirus, en especial, cuando este circula comunitariamente. "No hay que olvidar que muchos no tienen síntomas pero pueden estar diseminando el virus".



Para Simancas es importante señalar que los casos van a seguir aumentando, pero "pienso que hemos avanzado en la contención y mitigación y tenemos que seguir con nuestro compromiso de cuidarnos y cuidar a los demás".



Otra de las acciones necesarias es que haya una mayor eficiencia en el diagnóstico de los casos y los respectivos cercos epidemiológicos que se puedan levantar alrededor de ellos.



Alexandra Ocles, en su informe de las 17:00 de este miércoles 25 de marzo del 2020, fue enfática al señalar que se debe cumplir con las medidas de protección, en especial, en estas dos provincias. Así se evitará una escalada en la cifra de contagios. Y más aún se debe hacer una vigilancia mayor de las personas que están en el cerco epidemiológico en otras provincias del país.



"No dejaremos de insistir en que se cumpla con las acciones preventivas, incluso estando en casa". Ella mencionó que es importante el lavado de manos y el uso de mascarillas.

Las personas de estas dos localidades, con el mayor número de habitantes del país, deben salir de casa con una mascarilla, ya sea si van a comprar medicinas, al supermercado o a poner combustible para evitar cualquier tipo de transmisión, debido a que el virus ya es comunitario en Guayas y Pichincha, insistió.