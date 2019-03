El no se impuso con el 86, 79% en la consulta popular minera del cantón Girón, en Azuay

LEA TAMBIÉN

La población del cantón Girón, en Azuay se opuso en consulta popular a la explotación minera, donde opera la canadiense INV Metals Inc, según el escrutinio divulgado el martes 26 de marzo del 2019 por el CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) consultó a unos 12 580 pobladores de Girón, en la provincia de Azuay: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?” .



El no arrasó con un 86,79% de la votación válida, de acuerdo con el conteo del 100% de las actas por parte del CNE.



Para proteger el agua, sectores de indígenas, organizaciones sociales y ambientalistas pidieron la consulta para definir si pueden avanzar las labores mineras en el páramo de Quimsacocha.



El resultado del referendo, que es vinculante, afectaría las actividades de INV Metals Inc, que tiene en esa área la concesión del proyecto Loma Larga, del que se espera extraer 2,6 millones de onzas de oro durante los 12 años de vida útil de la mina, además de 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables no se ha pronunciado tras la consulta.



La semana pasada, Candace MacGibbon, CEO de la minera, dijo en un comunicado que Loma Larga “continuará avanzando hacia el desarrollo del proyecto”.



“Los Recursos y Reservas Minerales de nuestro Proyecto no están ubicados en los cantones (poblaciones azuayas) de Girón ni San Fernando”, sostuvo.



“Sin embargo, las instalaciones de procesamiento y relaves fueron originalmente planificadas en el cantón Girón, pero serán reubicadas en caso de ser necesario”, agregó.



INV Metals Inc, que tiene otras concesiones en Ecuador, se encuentra en la fase de exploración de Loma Larga. Prevé la construcción de una mina subterránea e iniciar la producción de concentrado de oro hacia finales de 2021.



Ecuador recibirá unos USD 554 millones por la explotación de Loma Larga, según el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.