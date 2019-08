Consulta sobre Cpccs debe pasar por Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

El Movimiento Ahora, cuya propuesta de reforma parcial para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) fue aprobado por la Corte Constitucional (CC), quiere juntar esfuerzos con el Comité para la Institucionalización Democrática. Actualmente ya revisa la forma de recolectar firmas y de lograr un acuerdo en la Asamblea.

El jueves pasado, 1 de agosto del 2019, en una sesión extraordinaria de la CC, se conocieron nueve iniciativas ciudadanas sobre reformas que implicarían consultas populares y la instalación de una Asamblea Constituyente.



Además de la de Ahora, los nueve jueces de la CC conocieron el pedido del Comité para la Institucionalización Democrática, encabezados por el exvocal del Consejo del Transitorio, Pablo Dávila.



La propuesta del Comité también busca eliminar al Cpccs mediante una reforma parcial. Sin embargo, su pedido involucra un cambio en la estructura de la Asamblea Nacional hacia el modelo de dos cámaras, una con representantes y otra con senadores.



Dávila ha mencionado que este modelo permitiría un mejor control y la realización de concursos para la designación de autoridades de control. Sobre este pedido, la CC aún no se pronuncia. En un comunicado informó que “continuará debatiéndolo”.



Michael Aulestia, presidente de Ahora, convocó al Comité y a todas las organizaciones a sumarse a esta iniciativa. “Hemos convocado públicamente al Comité para juntar esfuerzos y no trabajar aisladamente, por responsabilidad con el país”, manifestó Aulestia.



No hay un acercamiento hasta el momento. Dávila prefirió no pronunciarse al respecto hasta no conocer el dictamen de la Corte sobre su propuesta.



Hernán Pérez Loose, también miembro del Comité, señaló que coincide con la visión de Dávila. Sin embargo, ve poco probable unir las propuestas. “No se trata solo de eliminar al Cpccs. (La propuesta de Ahora) no aclara cómo se van a ejercer las funciones de designación de autoridades”.



Mientras esa posible alianza se define, Ahora prepara la recolección de las firmas necesarias para llevar su proyecto a la Asamblea. Una vez allí, todo dependerá de los acuerdos que se consigan para obtener los votos (dos terceras partes del Pleno) que aprueben en la reforma parcial que se ratificará en el referéndum.



El artículo 442 de la Constitución establece que “el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea”. Para esto se requiere de dos debates y 91 votos (dos terceras partes).



Una vez aprobado el proyecto, el Legislativo “convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes”, señala la Carta Magna.



Es decir, la Asamblea será el filtro que deberá sortear el proyecto de eliminación del Cpccs para que llegue a las urnas. Aulestia dijo que todavía no han trabajado en aquello. “Hay que conversar en el Legislativo” señaló.



Lo que sí ha hecho este movimiento es coordinar con cerca de 30 organizaciones provinciales la recolección de firmas. De acuerdo con el mismo artículo 442 de la Carta Magna, se requiere de al menos el 1% de firmas del padrón electoral. Es decir, 132 619 rúbricas.



Para esto, Ahora se tomará los 180 días de plazo que prevé el Código de la Democracia.



Una vez que obtengan las rúbricas necesarias, estas serán validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Aulestia explicó que las firmas respaldan el proyecto de reforma que presentarán en la Asamblea. Esa entidad tendrá que conformar una Comisión Especial para tratar el tema y elaborar el informe que pasará a primer debate. A partir de la primera discusión en el Pleno corre un plazo de 90 días para el segundo debate. Aprobar el proyecto y llamar a referéndum requiere de 91 votos.



Jorge Benavides, experto en Derecho Constitucional, señaló que, en caso de que no se obtengan los votos necesarios, el proyecto será archivado.



El constitucionalista Juan Francisco Guerrero coincide con ese criterio. Para este experto, la única forma de que el proyecto llegue a referéndum sin aprobación de la Asamblea es que el Legislativo no lo trate.



Según el artículo 190 del Código de la Democracia, “si los proponentes cumplieran el requisito de respaldos (firmas) exigidos, el CNE notificará a la Asamblea”. A partir de la notificación corre el plazo de un año para que se trate el proyecto de reforma constitucional.