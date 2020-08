Cinco consejos para optimizar el gasto en servicios básicos

LEA TAMBIÉN

La reducción de jornada laboral en miles de hogares y el desempleo, en medio de la pandemia de covid-19, han llevado a los ecuatorianos a replantearse el manejo de sus gastos, para tener más holgura en el bolsillo mes a mes.

Belén Luzón, especialista educación financiera y jefa de negocios en Cooperativa Andalucía, comenta que el primer paso para controlar gastos es la elaboración de un presupuesto familiar.



En ese presupuesto se deben identificar los gastos de supervivencia y aquellos prescindibles.



Una recomendación, añade Luzón, es que el 50% de los ingresos del hogar se destine a los gastos básicos o de superviviencia.



En este grupo están los servicios básicos como agua y luz. Si al hacer su presupuesto descubre que está gastando más del 50% en este rubro, es momento de buscar espacios de optimización.



Karina Díaz, experta en educación financiera de Fundación Crisfe, señala que, por la pandemia, los hábitos de las personas cambiaron y ahora pasan más tiempo en su hogar. De ahí que el control del consumo en servicios básicos puede ser más difícil.



Díaz acota que estos gastos son prioritarios y no se pueden eliminar, pero se pueden manejar de manera más inteligente para que se reduzcan.



"En familia, se pueden revisar las planillas y proponerse una meta de disminución", menciona. Estos cinco consejos le ayudarán a manejar mejor este gasto.



Reasigne sus recursos



El cambio de hábitos y la reducción de movilidad en medio de la pandemia permiten ahorrar recursos en rubros como transporte, pues ya no tiene que gastar tanto en taxi, bus o en poner gasolina a su auto. También tendrá la posibilidad de recortar esos “gastos hormiga” que tenía antes, como el café de la tarde en la oficina, la salida al cine o a un bar el viernes, entre otros compromisos.



Ese dinero que está dejando de gastar asígnelo al pago de servicios básicos. Podría serle útil en el caso de que esté consumiendo más luz y agua de lo habitual antes de la pandemia.



El dinero de esos gastos suntuarios puede asignarlo a un plan de Internet con más velocidad, por ejemplo, para que no tenga problemas en el teletrabajo y la educación de sus hijos desde el hogar.



Pague a tiempo sus cuentas



Por el estado de emergencia, el Gobierno prohibió que las empresas proveedoras de luz y agua corten la provisión del servicio por no pago.



La Ley Humanitaria, vigente desde junio pasado, también otorga la facilidad de llegar a acuerdos de pago en cuotas.



Sin embargo lo más recomendable es que se mantenga al día en estos gastos si su presupuesto lo permite.



Si decide no pagar solo porque tiene la posibilidad de pagar después, lo único que está haciendo es patear una deuda para más adelante. Recuerde que no se le está condonando el pago, solo se le está otorgando la posibilidad de prorrogarlo, en atención a una situación extraordinaria, como lo es una pandemia.



Revise que no tenga fugas eléctricas



Si su casa fue construida hace más de 10 años, podría correr el riesgo de tener fugas eléctricas, según la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).



Para revisar que no tenga fugas primero apague todos los focos y desconecte los aparatos que consumen energía. Luego revise su medidor. El disco o el contador debería detenerse por completo.



Si el disco o el contador sigue avanzando, es probable que tenga una fuga eléctrica.



En este caso debe llamar a un técnico para que revise su instalación.



Optimice el uso de sus electrodomésticos



El refrigerador es uno de los aparatos que consume más energía en el hogar. Lo recomendable es situar este aparato alejado de la estufa y fuera del alcance de los rayos del sol. Compruebe que la puerta selle perfectamente y revise periódicamente el empaque, porque si no cierra bien puede generar un consumo hasta tres veces mayor al normal, según CNEL



Siempre deje enfriar los alimentos antes de refrigerarlos. La posición correcta del termostato es entre los números 2 y 3. En clima caluroso, entre los números 3 y 4.



Si tiene aire acondicionado o calefactor, dele mantenimiento periódico y limpie los filtros regularmente.



Vigile el termostato, ya que puede significar un ahorro adicional de energía eléctrica si permanece a 18°C (65°F) en el invierno, y a 25°C (78°F) en verano. En clima seco use el cooler, es más económico y consume menos energía que el aire acondicionado.



Al lavar la ropa, cargue la lavadora al máximo permisible cada vez, así disminuirá el número de sesiones de lavado semanal.



Cambie sus hábitos al usar el agua



Un grifo que gotea es un enorme gasto. Si esa fuga llena una taza de café en 10 minutos desperdiciará aproximadamente 3 000 galones de agua por año, advierte la fundación WWF.



Con pequeños cambios en su comportamiento podrá reducir el consumo de agua en casa.



El portal Quito Informa, del Municipio de Quito recomienda, por ejemplo, que repare las instalaciones defectuosas que originan pérdidas o fugas de agua. El dinero que gaste en el arreglo será mucho menor si compara a lo que generará el desperdicio del agua y estará aportando también a cuidar un recurso vital.



También puede reducir el consumo de agua reemplazando la manguera de agua por el uso de un balde para actividades como limpiar el patio o lavar su auto.



En las actividades de aseo personal, recuerde cerrar el grifo mientras se cepilla los dientes o mientras se enjabona en la ducha.

Trate de que su ducha tome entre 4 y 5 minutos máximo.