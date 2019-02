Consejeros del CNE no acudieron a la Asamblea para explicar exclusión de misión de observación de la OEA

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, fue convocada por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, a las 15:30 de este miércoles, 6 de febrero del 2019. Sin embargo, la titular del organismo electoral se excusó de asistir al Parlamento, en donde debía explicar las razones por las que todavía no se ha oficializado la invitación a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), con miras a las elecciones del 24 de marzo.

Atamaint y el resto de consejeros del CNE fueron convocados por Esther Cuesta, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Legislatura. El consejero electoral Luis Verdesoto envió una carta a la legisladora, en la que señala que el Jefe de Despacho de Diana Atamaint les comunicó que “no podrá asistir a la comparecencia”. Debido a esa negativa, los otros cuatro consejeros electorales también se excusaron.



Verdesoto sostuvo que la OEA deberá "explicar su accionar en procesos electorales anteriores" y posteriormente el Pleno del CNE decidirá qué misiones de observación internacional asistirán a los comicios.



José Cabrera, consejero del CNE, indicó que ya se dio respuesta a la carta enviada por Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación Electoral de la OEA. “Hubo un acercamiento para tratar de limar asperezas. Hemos considerado el pedido de la ciudadanía y de organizaciones sociales sobre la misión de la OEA. Nos han dicho que tienen la predisposición de venir, si el CNE decide enviar la invitación”, manifestó.



El 30 de enero pasado, la OEA, a través de una misiva, puso en entredicho las aseveraciones emitidas por la presidenta del CNE, en torno al informe de la misión de observación efectuada durante la Consulta Popular y Referendo, que se realizó el 4 de febrero del 2018.



En ese informe, la OEA cuestionó que no haya existido el dictamen previo de la Corte Constitucional (CC) para convocar al referendo, que derivó en el proceso de transición que afronta el país. Atamaint, en entrevistas pasadas, manifestó que la misión "tiene que dar seguimiento al proceso de elecciones y no al proceso previo". La OEA lamentó que hasta la fecha el CNE no haya remitido una invitación para observar las elecciones seccionales y del Consejo de Participación (Cpccs), previstas para el 24 de marzo de 2019.