Con cuatro conjueces, el TCE quiere evitar la acumulación de causas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Imagine que el camino para llegar a las elecciones del 2021 fuese una vía, con un número importante de candidatos, y que en el mapa se identifiquen cuatro puntos de ‘congestión’. Algo similar es lo que visualiza el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dentro del calendario de las elecciones de Presidente, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.

Una de las fases en la que podría producirse una acumulación de reclamos ocurrirá luego del período de las elecciones primarias, que culmina este domingo 23 de agosto del 2020.



En esos procesos, las organizaciones eligen a sus perfiles para los comicios generales, pero pueden presentarse litigios por la integración de listas, incumplimiento de requisitos, entre otras disputas internas que el TCE debe resolver.



En un encuentro con representantes de organizaciones políticas y la Función Electoral, el presidente del Tribunal, Arturo Cabrera, mencionó que los recursos subjetivos se resuelven en dos instancias, y que se puede requerir una audiencia oral de alegatos dentro del proceso. En términos generales, los jueces podrían tardar 30 días hasta que una sentencia quede ejecutoriada, pero para evitar retrasos y acumulación de recursos, acordaron resolverlas en un menor tiempo.



En ese contexto, el Pleno del TCE puso los pies en polvorosa y apelando a las reformas al Código de la Democracia convocó a un concurso para designar a conjueces ocasionales.



El artículo 64 establece que, de manera excepcional, se podrá designar conjueces cuando hubiere congestión de causas. La idea es que no se repitan los retrasos en la entrega de credenciales, como en las elecciones seccionales del 2019.



Según el instructivo aprobado, se esperaba conformar un banco de hasta 20 elegibles para designarlos como conjueces. Sin embargo, a pesar de que se extendió el plazo para enviar postulaciones, solo se recibieron seis carpetas.



Una comisión de acompañamiento, integrada por tres académicos de las universidades Estatal de Santa Elena y Laica Eloy Alfaro de Manabí, se encargó de la verificación de requisitos y calificación de méritos. En su informe, se recomienda al Pleno del TCE designar a cuatro conjueces, dos hombres y dos mujeres, para respetar la paridad de género. Según el cronograma, este viernes 21 de agosto el Pleno del Tribunal debe aprobar la designación.



Ángel Torres, juez del TCE, explicó que los conjueces podrán actuar cuando los magistrados principales y suplentes sean recusados o se excusen de tratar causas electorales. Agregó que el Pleno puede asignarles casos específicos, para evitar un eventual congestionamiento de procesos.



Otras tres fases con acumulación de causas



Torres menciona que, además de los recursos en las elecciones primarias, se prevé una aglomeración de trámites en la inscripción, calificación de candidaturas y escrutinio (por conteo de votos en primera y en segunda vuelta, si esta fuera necesaria).



A seis meses de las elecciones, aún no está definido el número de organizaciones que participarán. El viernes, el Pleno del TCE, con cuatro votos a favor y un voto salvado, levantó la suspensión de los movimientos Justicia Social, Podemos, Fuerza Compromiso Social (correísmo) y Libertad es Pueblo, dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 19 de julio, acogiendo un examen de Contraloría.



El ente de control recomienda que sean eliminados, tras hallar inconsistencias en las firmas que presentaron para lograr su inscripción. Al ser una sentencia de segunda instancia, las cuatro agrupaciones políticas ahora están habilitadas para realizar primarias y elegir a sus representantes.



Sin embargo, el Tribunal declaró la validez del proceso administrativo para revisar su inscripción, por lo que el CNE deberá decidir si cancela o no a las organizaciones hasta la segunda semana de septiembre.



Otro terreno que genera incertidumbre en el TCE es el económico, ya que aún no se ha definido el presupuesto con el que contarán para las elecciones del 2021. Lo mismo ocurre con el CNE. Autoridades de las dos instituciones esperan definir el monto que recibirán de parte del Ministerio de Finanzas, para avanzar con el calendario electoral.



En contexto



El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es un órgano que sirve para dar justicia en temas de votación y candidaturas en Ecuador. Junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) conforman la Función Electoral, creada en la Constitución del 2008.