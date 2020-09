Confusión por las nuevas medidas entre conductores que llegan a Santo Domingo  

LEA TAMBIÉN

Las nuevas restricciones que rigen en el cantón Santo Domingo, en la provincia Tsáchila, en el occidente del Ecuador, son conocidas de a poco por una parte de los habitantes y por quienes arriban desde cantones aledaños. Eso se evidenció en los operativos que se realizaron en la madrugada de este martes 15 de septiembre de 2020.

En la capital de la provincia tsáchila está prohibida la circulación vehicular entre las 00:00 y 05:00, como parte de una estrategia para controlar la nueva etapa de la pandemia, luego de la finalización del estado de excepción.



Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Policía verificaron en las carreteras limítrofes con Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Pichincha que los conductores no conocían sobre la prohibición.



En la mayoría de los casos los uniformados no emitieron sanciones por ser una medida reciente y que apenas lleva un día en vigencia, informó el director de la CTE, Harold Monar.



Esta y las nuevas disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal continuarán en su etapa de difusión.



Santo Domingo es la principal zona de paso del transporte de carga que viaja desde la Sierra a la Costa y viceversa, y que usan vías como la Alóag-Santo Domingo.



El alcalde, Wilson Erazo, anticipó que si los conductores llevan su salvoconducto serán exceptuados de las sanciones.



Esos documentos serán validados hasta finales de octubre. Uno de los primeros conflictos por estas nuevas disposiciones se genera entre Santo Domingo y La Concordia. Este último cantón, por ejemplo, autorizó la libre movilidad vehicular todos los días.



Mientras que el cantón Santo Domingo volvió a implementar el calendario de circulación por días. Este martes están autorizadas las placas 0, 2, 4, 6 y 8.



Para Fernando Ortiz, dirigente de la transportación pesada, este esquema resulta engorroso ya que un vehículo se expone a ser multado en caso de circular por una ruta urbana. El directivo exhortó a su gremio a que transiten por las carreteras perimetrales y que no olviden gestionar el salvoconducto para evitarse problemas.



Los operativos continuarán en los siguientes días y se realizarán en puntos estratégicos como en la vía a Quito (sector KFC), en la vía a Quevedo (km7) y en el kilómetro 2 de la vía a La Concordia. En el centro urbano también se controla la movilidad.