15 355 conductores profesionales de Ecuador serán evaluados

Este fin de semana (4 y 5 de agosto del 2018) empezará el proceso de evaluación para los conductores de los buses que prestan el servicio de transporte intra e interprovincial en el país.

Para este programa se inscribieron 15 355 conductores de más de 65 000 que tienen la licencia profesional tipo D y E. En las provincias de Pichincha y Guayas se tomarán las primeras pruebas.



El cronograma de la jornada de evaluación se dio a conocer la mañana de este jueves 2 de agosto del 2018, en Quito.



Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, explicó que los exámenes se tomarán en dos fases (teóricas y prácticas).



La primera parte comprenderá de una evaluación teórica, en la que se hará una medición de diferentes destrezas, a través de 20 preguntas. En otras 85 preguntas se pondrán diferentes situaciones de riesgo a las que podría enfrentarse un conductor (evaluación conductual). Allí se abordará también el entorno laboral de cada operadora.



La segunda fase (práctica) será una medición de habilidades y destrezas. Esta última parte se espera que finalice a finales de este 2018. Los conductores que aprueben recibirán un certificado y se someterán a un seguimiento que empezará en el 2019.



Quienes no pasen la prueba deberán seguir un curso de actualización profesional de 20 horas. Si no aprueban este taller, habrá una suspensión temporal de la licencia y deberán acudir a otra capacitación profesional de hasta 140 horas. De no aprobar esta última oportunidad se les revocará la licencia.



“Este proceso busca la capacitación de los conductores, no la sanción. Lo que queremos es tener profesionales capacitados”, dijo Boris Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas.