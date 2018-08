Conductores de buses de dos provincias dan las primeras pruebas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unos con alivio y otros con resignación. Así salieron los primeros conductores de buses que acudieron a dar las evaluaciones teóricas del proyecto Conduzco Seguro, que busca la reducción de accidente de tránsito en el país.



Este proceso empezó la mañana de este sábado, 4 de agosto del 2018, en las provincias de Pichincha y Guayas.



En Quito se adecuaron cuatro infocentros para dar los exámenes, que se tomaron en grupos de hasta 25 conductores que prestan el servicio de transporte intra e interprovincial. Ellos tendrán máximo dos horas para responder la parte teórica y conductual.



Sergio Vásquez, conductor de la cooperativa General Píntag (de Sangolquí) fue uno de los que pasó la prueba con 75 puntos (el mínimo es 70). “Si nos capacitaron y estudiamos. No está tan complicado, es cuestión de razonamiento”.



Cerca de él estaba Miguel Ramos, de la cooperativa Transporte Los Chillos, quien obtuvo 85 puntos. “Para los que estudiaron estaba fácil”.



Ellos fueron al megainfocentro San Martín de Porres, ubicado en el oriente de Quito. Hasta antes del mediodía, el 60% de los asistentes a este punto pasaron esta primera parte. Así lo contó Juan Pazos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). “En Pichincha son 1 400 conductores los que van a dar las pruebas pero ya tenemos más pedidos”.



Los conductores que aprueben esta fase teórica pasan a la prueba psicosensométrica y práctica, que se tomará a partir del próximo mes.



Quienes no pasen esta fase, deberán seguir un curso de capacitación profesional de 20 horas. Si es que no aprueban esa etapa, tendrán una segunda oportunidad con una instrucción de 140 horas. De no pasar esta evaluación, se les revocará la licencia de conducir.



En todo el país, son 15 355 conductores los que darán esta evaluación que forma parte del Pacto por la Seguridad V#ial. Según las autoridades de tránsito, el objetivo es terminar con este tiempo de pruebas hasta finales de este 2018.