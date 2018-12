Conductora huye de operativo con un agente de la CTE sobre su capó

LEA TAMBIÉN

No dejó de grabar la agresión. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) luchó por mantenerse en el capó de un auto mientras avanzaba a velocidad por las calles del cantón Milagro, en Guayas.

El hecho se reportó la noche del sábado 1 de diciembre de 2018. Según se observa en un video de casi 10 minutos, grabado por el vigilante afectado, el incidente se originó por un choque entre dos automotores.



Miembros de la CTE dispusieron que los vehículos sean retenidos y trasladados a los patios de Prevención. Sin embargo, la conductora de uno de los autos, en aparente estado etílico, se niega.



Luego de unos minutos de discusión la mujer sube al carro junto a su acompañante. Empezó a acelerarlo mientras uno de los vigilantes intenta evitar que avance, parándose enfrente. Ella no apaga el motor.



El agente pide que coloquen una patrulla en la parte delantera para que no evada el control. En ese momento la conductora arranca y el vigilante cae sobre el capó.



A gritos, el agente le pide que se detenga. La cámara logra captar la velocidad con que se traslada por las calles, mientras es perseguida por patrulleros. El trayecto dura, al menos, cuatro minutos.



Al final logran llegar a un estacionamiento cerrado. Al parecer el auto impacta contra la pared del garaje y causa daño a las piernas del vigilante, por los gritos de dolor que se escuchan.



La CTE anunció que está recabando información sobre lo ocurrido para dar un pronunciamiento. Hasta la mañana de este domingo 2 de diciembre de 2018 no había un parte.



En ciudades como Guayaquil, en lo que va del año se han reportado 26 agresiones contra agentes de tránsito. La Comisión de Tránsito no cuenta con datos nacionales sobre este tipo de incidentes.