4 agentes de la AMT condecorados por colaborar en rescate de una mujer que intentó saltar del puente del río Chiche

“Madrecita, no lo haga. Tranquila. Dios está con nosotros, Dios no quiere que haga eso. Aquí está su amiga. Los verdaderos amigos están en los momentos más difíciles. Piénselo bien. Nosotros le vamos a ayudar”. Son las palabras de un agente civil de tránsito que, junto a otros tres compañeros, lograron que una mujer evitara que su amiga se lance del puente del río Chiche, en Quito, el 30 de noviembre del 2020. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reconoció la labor de los uniformados en medio de la pandemia, cuando la salud mental de la ciudadanía se encuentra vulnerada por el duro contexto que enfrenta el Ecuador.

Fueron seis minutos decisivos en los que se salvó una vida. Una mujer intentaba persuadir a su amiga, de 37 años, para que no se lanzara al vacío. Entonces, los agentes Dennis Tigre, Paúl Asimbaya, Luis Chicaiza y Fausto Peña se distribuyeron en diferentes puntos, alrededor del puente, para salvarla.



Los uniformados intentaban animarla. Eran palabras de apoyo y aliento lo que se escuchó en un video registrado por la AMT. La mujer dudaba, mientras se sostenía de la barandilla. Pero sus pies ya no resistían.



Fue en pocos segundos, cuando parecía que la mujer iba a caer, que su amiga logró sujetarla y no la soltó. El llanto fue incontenible.



Después del episodio, el martes 1 de diciembre, Juan Manuel Aguirre, director de la AMT los condecoró y los impulsó a continuar con su compromiso. “Nuestros agentes hoy nos dan la alegría de saber que si una persona necesita ayuda o se encuentra en peligro, tendrá el apoyo de un servidor que le brindará una mano solidaria”, dijo, citado en un comunicado de la institución pública.



La mujer ahora se encuentra con su familia, que la recibió luego de su rescate ese mismo 30 de noviembre.



Si necesita ayuda, no dude en buscarla a través de familiares o plataformas. En Ecuador, por ejemplo, existe la aplicación digital Anima.ec que ofrece atención de emergencia en una crisis psicológica. El sistema público de salud también cuenta con servicios de ayuda psicológica.



Es importante no guardar silencio; no sentirse solo. Expertos recomiendan que, de detectar conductas suicidas en un amigo o familiar, es vital buscar un lugar callado para conversar, asegurarse de que ambos tengan tiempo suficiente, guardar el celular y prestarle toda la atención, mirarla a los ojos, no interrumpirla ni ofrecerle soluciones, buscar asistencia profesional.