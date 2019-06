Concejo de Quito aprobó la reparación de daños a familias afectadas por deslave en el barrio Osorio

LEA TAMBIÉN

El Concejo Metropolitano de Quito emitió una resolución de reparación de los bienes a las familias afectadas por el aluvión en los barrios Osorio y Pinar Alto, ocurrido el 22 de marzo del 2019. La corriente de lodo se llevó vehículos, motos y afectó a 11 familias cuyas viviendas fueron fuertemente afectadas.

Debido a la desgracia se dio la declaratoria de emergencia y el Municipio se comprometió a realizar varias actividades en el sector con el fin de precautelar el bienestar de la comunidad y hacer obras de prevención. Durante la sesión realizada el martes 4 de junio del 2019, los concejales solicitaron a la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad que presente un informe sobre las medidas tomadas en la zona.



Brith Vaca, concejala miembro de la Comisión de Salud, Educación y Cultura, indicó que tras escuchar el informe sobre cómo se ha manejado la situación se identificó que aún hay tareas pendientes. La Secretaría de Seguridad, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y a la Administración General deberán presentar en un plazo de ocho días un informe detallado que explique los planes y propuestas de relocalización o compensación a las familias afectadas, particularmente de las familias que perdieron sus casas.



El Concejo Metropolitano dispuso, además, que se realice una investigación para determinar las responsabilidades administrativas ante esa emergencia.



La resolución aprobada por mayoría absoluta del Concejo, dispone a todas las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito, bajo la coordinación de la Secretaría de Riesgos, para que presenten, por un lado, un plan de prevención y gestión de riesgos de todo el Distrito y, por otro lado, específicamente respecto al evento ocurrido en el barrio Osorio.



Otra de las disposiciones fue que se elabore un programa de reparación integral que incluya no solo las acciones emergentes y de mitigación realizadas, sino principalmente, las medidas que se implementarán. Se busca garantizar el derecho de la naturaleza a la restauración, especialmente la reforestación con plantas nativas.



Este programa debe incluir el conocimiento público de la verdad, respecto a las causas naturales y antrópicas por las cuales se produjo el deslave, así como las garantías que se tomarán para su no repetición.



Como parte de las medidas de prevención de riesgo se decidió emitir una política de creación de guardaparques comunitarios.



La Secretaría de Ambiente tendrá un plazo de tres meses para presentar al Concejo Metropolitano un plan de educación respecto a la prevención de riesgos en zonas vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito.



Durante la sesión del Concejo también se analizó el tema de los inmuebles municipales entregados en comodato, y se decidió dejar sin efecto la resolución del comodato entregado a Aldeas S.O.S.



La misma organización pidió la revocatoria debido a que es otra entidad quien ofrece el servicio a los niños necesitados de Quito. La revocatoria no implica el cierre de los centros de ayuda, sino entrar en conversación con la entidad que realmente los maneja, para hallar la mejor solución para su funcionamiento: un convenio de uso o un nuevo comodato.