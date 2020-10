Concejo Metropolitano de Quito inspeccionará el procesamiento de pruebas covid-19 en laboratorio privado

LEA TAMBIÉN

A menos de un mes de que termine el contrato con el laboratorio One Labt, encargado del procesamiento de las pruebas de detección de covid-19 del Municipio de Quito, el Concejo Metropolitano decidió realizar una inspección.

Este martes 27 de octubre del 2020, en sesión ordinaria, los concejales conocieron el avance en el procesamiento de los test que fueron adquiridos en abril pasado. Sin embargo, los datos presentados por la Secretaría de Salud no convencieron a la edil Brith Vaca.



La concejal Vaca planteó la conformación de una comisión especial para visitar el laboratorio cuya sede se ubica en la provincia de Santa Elena. A Vaca le generó interrogantes el plazo de 90 días que tiene el laboratorio para procesar 50 000 pruebas.



La concejal señaló que, con ese plazo, One Labt jamás caería en un incumplimiento ya que la cantidad de pruebas pactadas divididas para el número de días arrojaba un promedio de 500 test diarios.



La comisión especial está integrada por la concejal Vaca, como presidenta de la mesa de Salud del Concejo; Orlando Núñez, como principal de la comisión de Educación; y Juan Manuel Carrión, de la mesa de Ambiente. La moción planteada se aprobó con 18 votos a favor.



Linda Guamán, asesora de la Secretaría de Salud en lo relacionado con las pruebas de detección, explicó que ese plazo permitía ser flexibles en caso de que la demanda aumentara o disminuyera.



El contrato entre el Municipio y One Labt se suscribió para el procesamiento de 1 250 pruebas diarias. Actualmente, esa cantidad de test no se están procesando. Según Guamán, la demanda ha disminuido. Al momento se realizan cerca de 800 pruebas al día.



Sin embargo, Guamán mencionó que es posible que esa disminución no sea permanente. Por ello, contar con el plazo estipulado en el contrato permitiría aumentar la cantidad diaria nuevamente, en caso de requerirlo. El contrato con One Labt terminará el próximo 25 de noviembre, según la Secretaría de Salud. Al momento se han procesado 43 432 pruebas de las 50 000.