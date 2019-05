En el Concejo Metropolitano se eligen a dos vicealcaldes

LEA TAMBIÉN

El Concejo Metropolitano de Quito tendrá este jueves 16 de mayo de 2019 su sesión inaugural, en la que designará a su secretario general, dos vicepresidentes y la estructura de sus comisiones.

Desde el 1 de abril, cuando el alcalde Jorge Yunda se reunió por primera vez con 13 de los 21 concejales, el escenario se veía complejo. Su tienda solo consiguió dos curules y Compromiso Social (CS), del grupo correísta capitalino, logró nueve.



En esa ocasión, el edil reelecto Luis Reina llegó a la cita acompañado únicamente por Brith Vaca y se presentaron como jefe y subjefe de bloque.



Ayer, Reina encabezó una rueda de prensa en la que manifestó su malestar y preocupación. Para él, si en el Concejo no se elige a un vicealcalde por fuera del movimiento de Yunda, Unión Ecuatoriana, está en riesgo el equilibrio de fuerzas.



Su rueda de prensa fue después de la que convocó Juan Manuel Carrión, de Concertación, para declinar su candidatura. Lo hizo acompañado de otros siete concejales de Izquierda Democrática, Vive y Santiago Guarderas, de Unión Ecuatoriana.



Ellos dijeron contar con 13 votos, incluyendo el de Yunda, para designar a Guarderas como primer vicealcalde. Dejarían la segunda vicealcaldía para Compromiso Social y, apelando a principios de igualdad, consideran que debería tratarse de una mujer.

En el Palacio Municipal también estaba en ese momento Eduardo del Pozo, de Creo, ex vicealcalde. Sin embargo, no asistió a la rueda de prensa. Tampoco su compañera de bancada, Luz Elena Coloma. Del Pozo invitó a la prensa a su despacho junto al alterno de Coloma, Diego Carrasco.

Sin mencionar a Guarderas, dijo que ambos apoyarían al candidato que proponga Yunda, porque “es necesario que el vicealcalde y el alcalde tengan total coordinación” y la autoridad pueda delegar tareas.

Carrión (al micrófono) declinó su candidatura en favor de Guarderas (a la derecha). Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Y aclaró que el Alcalde y su movimiento son quienes estarán a cargo de la administración de la ciudad y Creo no tendrá injerencia alguna en esa área, sino solo en la legislatura, que es la tarea de los ediles.



Con los votos de Creo, Guarderas sumaría 13 votos, por lo que Reina se quedaría fuera.



Para él, esto es preocupante, porque Guarderas no es candidato de consenso. Dijo que CS, que se autodenomina la bancada de la Revolución Ciudadana, por su número de curules tiene derecho a dos de los cinco puestos en las mesas estratégicas: Movilidad, Presupuesto, Uso de Suelo, Ordenamiento Territorial y Seguridad. También exigen puesto en la Comisión de Mesa.



Las tres ruedas de prensa de los ediles se realizaron después de que Yunda terminara su recorrido por las oficinas de los tres pisos del Palacio Municipal. Su primer anuncio fue un recorte, como parte de un plan de austeridad: la movilización correrá por cuenta de cada empleado de nivel jerárquico y ya no por la del Municipio.



Según Yunda, actualmente en el Municipio hay 200 vehículos con este fin que contaminan y, además, generan un gasto en combustible, mantenimiento y en sueldo para choferes. Son los autos que usan concejales, directores, secretarios, gerentes, etc. Luego de un análisis se decidirá cuántos de ellos pasarán a tareas operativas y cuántos irán a remate.



Al justificar el anuncio, el Alcalde dijo que era una medida necesaria, porque parte del presupuesto municipal está comprometido para el Metro. Al consultarle si habrá recortes de personal, Yunda manifestó que “no es un tema de afectos o desafectos” sino que responde a un análisis técnico para optimizar recursos.



“Si los estudios reflejan que debemos hacer una optimización, lo haremos”, dijo. Pese al anuncio de austeridad, ayer ya aparecieron en Quito las primeras vallas con su eslogan: “Quito grande otra vez”.



Yunda reiteró en su posesión, el martes, que las sesiones de Concejo serán en los barrios de Quito. Para del Pozo, es una idea interesante si se aplica en los casos en los que el tema en discusión tiene que ver con el lugar que se visite. No debería ser constante, dijo, por los costos que generaría.



Al finalizar su recorrido por las oficinas, el Alcalde señaló que es imposible tener un diagnóstico tan pronto, pero sí encontró cosas para innovar.



Por ejemplo, plantea reducción de la tramitología, digitalizar la comunicación y el archivo y mejorar el contact center. En este último caso, marcó el 1800 456 789 y esperó unos 4 minutos para que una operadora le conteste. Según su criterio, el contacto con la ciudadanía debe ser más ágil.



Fernando Carrión, quien es asesor de Yunda, ha mencionado la necesidad de concesionar estacionamientos, zona azul, peajes, mercados, en el marco de la cooperación pública y privada, como parte de las posibles reformas.