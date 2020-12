Concejo Metropolitano no aprueba reducción de patente para sector productivo de Quito

En el 2021 no habrá reducción en el pago de los impuestos por patente municipal y del 1,5 por 1 000 para los sectores productivos. La Ordenanza de Incentivos y Beneficios Tributarios propuesta por la Alcaldía no obtuvo los votos necesarios.

A dos días de que termine el 2020, un año marcado por la afectación social y económica debido a la pandemia originada por el covid-19, la normativa no logró pasar el segundo debate.



Con 11 votos a favor, incluido el del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el proyecto no fue aprobado por el Concejo Metropolitano y se mantienen los valores actuales para el cobro de ambos impuestos el próximo año.



La propuesta no contó, sobre todo, con los votos del bloque de la denominada Revolución Ciudadana. El concejal Luis Reina, integrante de esa bancada, dijo que recientemente se aprobó un presupuesto para el 2021 y ahora “se le quiere quitar recursos”.



Por su parte, la edil Brith Vaca, también de esa bancada, aseguró que en los informes no encontraba el sustento para el porcentaje de reducción en algunos sectores. Por eso optó por abstenerse.



Otras integrantes de esa organización política como las concejalas Blanca Paucar, Soledad Benítez y Gissela Chalá no asistieron a la sesión que fue convocada para la tarde de hoy.



El proyecto planteaba una disminución de hasta el 50% para actividades que en sus ventas totales reflejaran una pérdida de o superior al 49,5%. Con esa normativa, el Municipio dejaría de percibr USD 10,8 millones el próximo año y USD 10,4 millones en el 2022 por patente municipal e impuesto del 1,5 por 1 000.



De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Ordenanza beneficiaba a 190 000 empresas del Distrito Metropolitano.



Eduardo Del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que el objetivo de la normativa era darle un respiro al sector productivo ante la afectación de la emergencia sanitaria.