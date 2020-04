Resolución del Concejo Metropolitano: Quito seguirá en aislamiento; 'evidencia científica' definirá cambio de fase 

LEA TAMBIÉN

La delegación hecha por el Gobierno de Lenín Moreno para que las alcaldías decidan si sus cantones empiezan una 'nueva normalidad' desde el lunes 4 de mayo, en medio de la pandemia por el covid-19, fue llevada al Concejo Metropolitano este martes 28 de abril del 2020.

El Pleno del Concejo resolvió pasadas las 13:00 solicitar al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional mantener el semáforo en rojo en el Distrito Metropolitano de Quito y que la medida se haga extensiva a toda la provincia de Pichincha “hasta el plazo que sea determinado con base en la evidencia científica”.



El pasado sábado 25 de abril, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quién presidió la sesión de los ediles de este martes, había solicitado al COE que la cuarentena se mantuviera hasta el 31 de mayo. “En el Distrito Metropolitano de Quito la curva de contagios con la enfermedad covid-19 aún no se ha estabilizado”, señaló ese día el Burgomaestre, en su pedido escrito remitido al organismo nacional responsable del manejo de la emergencia sanitaria.



El “sistema de Salud que existe en la ciudad, a esta fecha, no tiene la suficiente capacidad para detectar, someter a pruebas y aislar cada caso de contacto con la enfermedad covid-19”, señaló el Alcalde, también en su carta del 25 de abril, un día después de que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunciara que el 4 de mayo Ecuador pasaría de la fase de aislamiento a una nueva de distanciamiento, para la reactivación del sector productivo, a lo que calificó como una 'nueva normalidad'.



Sin embargo, la noche del domingo 26, Lenín Moreno precisó que esa reactivación se realizará con base en colores de un semáforo de emergencia (actualmente el país está en rojo, con aislamiento total; la medida podrá pasar a amarillo y verde, de acuerdo a la disminución del riesgo de covid-19) y que la última palabra para la aplicación de la nueva fase de distanciamiento la tendrán los alcaldes y los COE cantonales.



Este martes 28, el Pleno del Concejo Metropolitano ratificó, como lo hizo Yunda en su carta al COE, que el Distrito Metropolitano debe mantenerse con el semáforo rojo, lo que implica la continuidad de las medidas de restricción. Los ediles no precisaron por cuánto tiempo se mantendrá la cuarentena.



La Resolución del cuerpo legislativo municipal tiene cinco artículos y entrará en vigencia este martes. Los ediles acordaron, además de la continuidad del aislamiento, pedir al alcalde Jorge Yunda que cada semana se elabore un reporte con la evaluación de datos sobre la propagación del covid-19 en la capital. Asimismo, que se garantice la ayuda humanitaria a grupos vulnerables y de escasos recursos en el Distrito.



Los concejales solicitaron, además, que se entreguen insumos de bioseguridad al personal que se encuentra en la primera línea de batalla contra el coronavirus y que se dote de vehículos apropiados para la movilidad del personal municipal que labora en medio de la emergencia sanitaria.



La sesión del Concejo fue la N°062 Ordinaria y se realizó de forma virtual.







A continuación, la transcripción de la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito de este martes 28 de abril del 2020:

“Artículo 1.- Solicitar al Alcalde Metropolitano para que en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano desarrolle un reporte semanal, mientras dure la emergencia, con la evolución de los datos respecto a la propagación del virus y la disponibilidad del sistema de salud del Distrito Metropolitano, y una evaluación de las metas requeridas para cambiar el color del semáforo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en la Resolución de 02 de abril de 2020.

Artículo 2.- Solicitar al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y del Distrito Metropolitano de Quito, según sus atribuciones, se mantenga la categoría de restricción correspondiente al semáforo rojo, aplicando el aislamiento social preventivo obligatorio vigente en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito, hasta el plazo que sea determinado con base en la evidencia científica que se disponga, recomendado la extensión de la medida en toda la provincia de Pichincha junto con los demás COES Cantonales de la provincia y con el COE provincial.



Artículo 3.- Solicitar a los Comités de Operaciones de Emergencia Nacional, Provincial de Pichincha y del Distrito Metropolitano de Quito, continúen trabajando de manera articulada para garantizar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda acogerse a las condiciones señaladas en los artículos anteriores, con énfasis en lo que respecta a entrega de ayuda humanitaria para población en situación de pobreza, pobreza extrema, grupos de atención prioritaria y sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad.



Artículo 4.- Exhortar al Alcalde Metropolitano para que se fortaleza y garantice a que en las dependencias municipales, instituciones y empresas públicas metropolitanas que se mantienen prestando servicios para atender la emergencia sanitaria provean de los medios necesarios de bioseguridad a todo el personal que se encuentra trabajando en la primera línea en diferentes áreas con énfasis en el personal de salud, personal de aseo, personal de atención a grupos sociales, entre otros funcionarios que se encuentren prestando servicios para contener la emergencia sanitaria.

Artículo 5.- Solicitar al Alcalde Metropolitano que exhorte a sus máximas autoridades de las diferentes instituciones municipales que los funcionarios municipales que se encuentran al momento trabajando en primera línea en las diferentes dependencias, instituciones y empresas públicas metropolitanas, cuenten con vehículos de recorrido adecuados, desinfectados y con las medidas de bioseguridad necesarios para la transportación de personas”.