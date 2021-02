Comuneros se tomaron las instalaciones de la Reserva Chimborazo, exigen al Estado la administración del espacio

Los representantes de 42 comunidades de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar permanecen apostados en el ingreso de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. La mañana de este miércoles 10 de febrero del 2021, ellos decidieron permitir el ingreso de turistas tras siete días de cierre.

En el sitio no están los guardaparques del Ministerio del Agua y del Ambiente (MAA). Los comuneros registran la entrada de los visitantes en un cuaderno y cobran por el uso de los baños. Además, mantienen abierta una tienda de artesanías.



Ellos exigen al Estado la administración del área protegida que tiene una extensión de 56 000 hectáreas y que incluye los dos refugios, las baterías sanitarias, una plaza artesanal, una tienda de artesanías y una cafetería.



"Nosotros somos los dueños, con escrituras, de estas tierras. No nos dejan meter tractores para trabajar, hemos dejado nuestros animales para no dañar el páramo, pero de las vicuñas no hemos visto ningún rédito. Necesitamos subsistir de algo", dijo Luis Punina, un dirigente comunitario.



Según él, los comuneros no se retirarán del sitio hasta que las autoridades les concedan 12 peticiones, entre ellas un comodato para la administración de la Reserva, por al menos 50 años.



Ellos permanecen en las instalaciones desde el 4 de febrero. Las puertas estaban cerradas con candados y se colocaron letreros que informan el cierre indefinido.

"Decidimos abrir hoy porque los turistas no tienen la culpa. A ellos sí les permitiremos ingresar", señaló Punina.



El MAA no se pronunció sobre el cierre. Ellos enviaron un comunicado el jueves pasado, en el que indicaron que las instalaciones se cerrarían por una fumigación completa.



"Nunca hubo una fumigación. Nosotros nos tomamos las instalaciones, pero no hemos destruido nada. Las estamos cuidando porque son nuestras, de las comunidades", dijo Alfredo Punina, dirigente de la pre Cooperativa Reserva Chimborazo.



Extraoficialmente se informó que mañana jueves, a las 11:00, llegarán al sitio autoridades del MAA y del Ministerio de Turismo para buscar un acuerdo con los protestantes.