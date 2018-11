Ropa, calzado y celulares que se traen del exterior por vía ‘courier’ pagan tributos

LEA TAMBIÉN

Juguetes, ropa y artículos electrónicos son los productos que más entran al país a través de los servicios postales o ‘courier’ durante estos dos meses, noviembre y diciembre del 2018.

Las personas que desean traer paquetes desde el exterior deben tener en cuenta las siguiente categorías para saber si los productos pagan aranceles.



Categoría A: Documentos



Esta categoría está libre de impuestos y no requiere de documentos de control previo a la importación.



En este segmento están cartas, periódicos, fotografías, títulos, revistas, libros, tarjetas, chequeras, secogramas, información contenida en medios de audio, de video, magnéticos, electromagnéticos, electrónicos, que no sean sujetos de licencias, pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, bancaria, etc., que no sean con finalidad comercial y que no sean de prohibida importación.



Categoría B: 4x4



Los paquetes 4x4 o de la categoría B son aquellos que pesan hasta 4 kilos y con un valor de hasta USD 400. Este servicio solo puede ser usado por personas naturales. El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) aclara que el valor y peso de lo importado deben presentarse en forma simultánea.



Esta categoría contempla un arancel específico de USD 42 por importación. El cliente el puede ingresar paquetes de hasta 5 importaciones 4×4 o de USD 1200, en el período fiscal de un año.



Este impuesto es únicamente para el régimen de mensajería acelerada o courier, no para tráfico postal. El Comité de Comercio Exterior (Comex) resolvió exonerar a los migrantes que constan en el registro consular del pago del arancel de USD 42 para los envíos dentro del sistema 4×4, con un límite de 12 envíos o USD 2 400 al año, lo que ocurra primero.



Categoría C: incluye celulares



En la categoría C se encuentra los paquetes que pesan hasta 50 kilos y con un valor de hasta USD 2 000 que no entren en ninguna otra categoría, menos textiles y calzado. Se exceptúa las limitaciones de valor y peso de las mercancías, cuando su número no exceda a 10 unidades.



Dentro de los productos de este segmento están los teléfonos celulares. Las personas natural podrán importar hasta una unidad nueva por año fiscal, para ello deben acreditar la cédula de identidad ecuatoriana.



Esta categoría paga impuesto, dependiendo del volumen de la importación: arancel advalorem, cuyo porcentaje depende del producto; Iva y Fodinfa (0,5%).



Categoría D: ropa y calzado



En esta categoría se encuentran las prendas de vestir, artículos textiles confeccionados y calzado, que no se contemplen en la Categoría B. No puede exceder los 20 kilos ni el valor sobrepasar los US 2 000.



Este segmento paga impuesto, dependiendo del volumen de la importación: arancel ad valorem del 10%; un arancel específico de USD 5,5 por cada Kg de ropa, en el caso de calzado USD 6 por cada par de zapato; IVA y Fodinfa del 0,5%.



Categoría E: medicinas



Los medicamentos están dentro de este segmento. Estos insumos no pagan tributos justificando su necesidad, ya sea a través de la presentación de una receta médica. Esta categoría no contempla limitaciones de peso y valor.



En productos como aparatos médicos, herramientas especiales y prótesis que utilicen las personas con discapacidad y fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos para procedimientos médicos no se requiere de documentos de control previo y están exentos del pago de tributos al comercio exterior.



Categoría F: libros



Los textos de lectura no pagan arancel, pero sí el 0,5% del Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia).



Los textos para colorear, álbumes, libros de estampas, libros de contabilidad, cuadernos, formularios pagan 30% de arancel.