Comité de Transparencia para la vacunación en Ecuador presentó 12 observaciones

El sábado 23 de enero del 2021, el Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación se reunió, para hablar sobre la inmunización contra el covid-19 en el país, que arrancó dos días antes. Y este lunes 25 ya presentó las primeras 12 observaciones sobre el tema.

En la rueda de prensa, Carlos Montúfar Freile, del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) e integrante del grupo, señaló que el equipo trabajará de forma independiente y harán exhortos sobre el proceso de inmunización. Esto pese a haber surgido de una solicitud del Presidente de la República.



Además, se refirió a las personas que se vacunaron sin estar en primera línea o ser un grupo prioritario. Señaló que tratarán de ver qué ha sucedido en estos casos. “No tenemos el rol de fiscalizadores; somos veedores y canalizaremos irregularidades que podemos observar. Es el momento de ver el futuro; ver el vaso mitad lleno y no la mitad vacío”.



Él también mencionó que esperan contar con el apoyo de otras universidades, gremios y medios de comunicación. “El objetivo es que todos se vacunen”.



Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, destacó que ya están recibiendo información sobre la inoculación en los diferentes espacios.



Hasta el momento -dijo- conocen que ya se vacunaron a 2 000 personas; solo una presentó efectos secundarios o problemas tras la aplicación de la dosis.



“Fue un caso de Cuenca; no tiene mucha importancia, porque sería menos de la estadística que da la farmacéutica”. Es el segundo miembro del Comité. El tercero es Gonzalo Mantilla, decano de Salud de la USFQ.



La agrupación informó que hizo algunos pedidos a la Cartera de Salud:



1. La lista de hospitales y de vacunables en cada hospital; así como el cronograma de fechas de vacunación de las casas de salud; el calendario de llegada de las dosis; y la asignación de un funcionario del Ministerio de Salud para que informe sobre los hechos.



2. Incluir al personal de los hospitales y clínicas privadas, de las fuerzas armadas y de la policía.



3. Incluir a los candidatos a la Presidencia de la República, por su “alta vulnerabilidad y necesidad nacional de buen estado de salud”; así como a los expresidentes; titulares de las otras funciones del Estado, titular de la Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía.



4. Exhortar a trabajar a un plan para que el sector privado (clínicas, laboratorios, universidades) se incorporen a la vacunación para descongestionar y agilizar la cobertura.



5. Facilitar al sector privado y gobiernos autónomos descentralizados la importación de fórmulas.



6. Autorizar el libre acceso a los hospitales y sitios de almacenamiento y inoculación.



7. Creación de un registro único nacional de inmunizados.



8. Bloquear el uso de dosis del personal que labora en varios sanatorios.



9. Calificar a los mayores de 85 años para la fase cero.



10. Suspender los feriados de Carnaval y Semana Santa para aplanar la ola de contagios.



11. Exhortar a los candidatos a la Presidencia de la República para que el proceso de inoculación no se interrumpa.



12. Autorizar la farmacovigilancia, seguimiento e investigaciones posterior a la inmunización.



Este Comité de Transparencia no es el único que estará pendiente de la vacunación. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció una vigilancia exhaustiva al proceso. También David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anunció que pedirá al Pleno la integración de una veeduría ciudadana a las inmunizaciones.