Comité de DDHH: ‘Declaraciones del Presidente son falsas, crueles y revictimizantes’, sobre fallecidos en Guayaquil durante la pandemia

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresó su “condena e indignación” por las expresiones del presidente Lenín Moreno, en relación a los familiares que siguen buscando a sus parientes fallecidos durante la pandemia de covid-19, en Guayaquil.

En el programa 'De frente con el Presidente', transmitido en cadena nacional el 6 de abril de 2021, Moreno señaló: “Los ciudadanos ante el temor de contagiarse con los cadáveres, empezaron a botar a los cadáveres en la calle (…) la misma gente que botó los cadáveres en la calle es la que reclama que el Gobierno no puede identificarlos todavía”.



A través de un comunicado, difundido la tarde de este miércoles 7 de abril de 2021, el CDH menciona que esas declaraciones “intentan esquivar la responsabilidad estatal y busca adjudicar la carga por el extravío de cuerpos a las familias de los fallecidos hace un año en Guayaquil”.



En el escrito del organismo, firmado por Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, se recuerda los pasos que siguieron los parientes, el trabajo que hicieron agentes de Criminalística, los testimonios que se han recogido y las investigaciones que siguen abiertas.



El Comité considera lo siguiente:



- Las familias aludidas por el Presidente siguieron, paso a paso y en todo momento, las instrucciones del Gobierno Nacional para: en primer lugar, acceder a atención médica del sistema de salud pública y, posteriormente para el levantamiento de cadáveres extrahospitalarios. Esas instrucciones, en la práctica, fueron inútiles; el Gobierno Nacional no respondió y abandonó a esas familias.



- Todas y cada una de las familias que hoy buscan el cuerpo de sus parientes, manifiestan que agentes del Departamento de Criminalística se llevaron los cadáveres, debidamente rotulados y en bolsas, que se encontraban en el interior de sus casas o ingresados a hospitales. Por lo tanto, señalar que estas familias son las responsables por abandonar en la calle los cadáveres de sus parientes es completamente falso, cruel y revictimizante, puesto que no se compadece con sus adoloridos testimonios expuestos públicamente, e incluso en el ámbito judicial, sino que además los culpa directamente por el extravío.



- Los cadáveres que hoy esas familias buscan se extraviaron en manos de agentes del Estado, bajo el mando del Presidente de la República. Este fenómeno se originó por la extendida negligencia para el manejo de contenedores o morgues temporales colocados dentro de hospitales públicos, especialmente en el Hospital del Guasmo Sur, del Ministerio de Salud Pública.



- Según Informe del CDH ‘Cuerpos Extraviados’, segunda edición con corte al 23 de marzo del 2021, son 62 cuerpos los que continúan bajo el registro de NN en las dependencias de Criminalística, y más de 110 familiares que todavía desconocen en qué lugar reposan sus fallecidos. Entre ese grupo de más de 100 personas hay quienes hasta el momento no poseen ninguna información sobre los cuerpos que entregaron al Gobierno durante los días más críticos de la pandemia.



Navarrete informó también que, el próximo lunes 12 de abril de 2021, el CDH comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, como parte del juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, “en relación a graves violaciones a Derechos Humanos identificados por el extravío de cuerpos de personas fallecidas en Guayaquil hace un año”.