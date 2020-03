Comisión de Justicia advierte vigilancia a reglamentos para reforma electoral

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Justicia de la Asamblea anunció que estará vigilante de la elaboración de los reglamentos para la aplicación de las reformas al Código de la Democracia, lo que corresponde realizar al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En medio del receso legislativo que concluirá el próximo miércoles, la mesa legislativa emitió hoy, jueves 5 de marzo del 2019, un comunicado en relación al alcance que tiene la reforma electoral para la inscripción de candidaturas.



Recordó que la norma que permite que las inscripciones se realicen a través de quien ejerce como director nacional del partido político, representante legal de movimientos o tenga las facultades legales del mismo, no fue modificada en la reforma aprobada el 22 de enero.



Tampoco se reformó la norma anterior que permite que las candidaturas a asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior puedan presentarse ante el Consejo Nacional Electoral o ante los consulados del Ecuador.



“Corresponde al CNE la reglamentación específica de los aspectos normados en la Ley a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación política. La Comisión de Justicia estará vigilante a fin de que se respete en esta reglamentación el espíritu del legislador en procura de procesos electorales transparentes y competitivos”, puntualiza el comunicado.



El Ejecutivo, a través de las observaciones que presentó al proyecto, planteó que los ecuatorianos residentes en el exterior presenten su candidatura personalmente, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley para cada caso.



Sin embargo, el Pleno no dio paso a la aprobación de esa propuesta, que pretendía modificar el artículo 95 del Código de la Democracia. Esto, debido a que no formó parte del debate del documento que fue remitido a Carondelet y a que contenía errores de procedimiento.