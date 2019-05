Siete de los 12 integrantes de la Comisión de Educación designaron a sus autoridades

LEA TAMBIÉN

Siete de los 12 integrantes de la Comisión de Educación se autoconvocaron hoy, 23 de mayo del 2019, y por unanimidad designaron como presidente de la mesa a Jimmy Candell (BIN) y a Teresa Benavides (AP-aliados) como vicepresidenta.

Las asambleístas Amapola Naranjo y Carmen García, de la Revolución Ciudadana, se encargaron de presentar la moción, que también fue respaldada por Dallyana Passailaigue (PSC), Israel Cruz (BIN) y la socialista Silvia Salgado.



Salgado tomó juramento a Candell y desconoció el acuerdo al que llegaron la semana pasada las bancadas de Alianza País (AP) y aliados, Creo y el Bloque de Integración Nacional (BIN) para que Jeannine Cruz y Noralma Zambrano ocupen la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.



La decisión se tomó luego de que el secretario de la mesa informó que el 16 de mayo de 2019, después de que el Pleno reorganizara a todas las comisiones para el periodo 2019-2021, se dio un intento de instalar la sesión pero no hubo quórum.



Y que, posteriormente, hubo una convocatoria para el 21 de mayo, pero fue suspendida sin que hasta ahora se recibiera disposición para un nuevo llamado por parte de Jeannine Cruz (Creo), quien encabeza la nómina.



No asistieron ni Cruz ni Silvia Vera ni Marcelo Simbaña, de Creo. Tampoco Zambrano ni Rafael Quijije, de AP y aliados.



Para ello, Naranjo invocó al artículo 15 del reglamento de las comisiones en el que se estipula que para la instalación (quórum) del pleno de la comisión especializada permanente y ocasional se requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes.



Sostuvo que a la Comisión no le quedaba otra alternativa debido a que hoy vence el plazo otorgado por la Ley de la Función de la Legislatura para este procedimiento.



Un escenario similar tuvo la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, cuando el jueves anterior siete de sus integrantes designaron al socialcristiano Vicente Taiano como su titular.



En ambos casos, Ana Belén Marín, coordinadora de AP, sostuvo que se trata de un procedimiento que está al margen de la Ley de la Función Legislativa.