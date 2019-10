El comercio no se reactiva y la transportación aún es escasa en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El estruendo de las puertas metálicas, cerrando rápidamente, alteró a quienes transitaban por la avenida 9 de Octubre y Córdova, en el centro de Guayaquil. El pedido de auxilio surgió de varios locales por un supuesto intento de robo. Un grupo de motorizados llegó al sitio y detuvo a dos personas.

El susto se expandió por esta vía principal de la ciudad cerca de las 13:00 de este viernes 4 de octubre de 2019.



Los trabajadores de varios comercios aguardaban en las aceras, a la espera de instrucciones. Casi todos los negocios dejaron de atender, incluso los restaurantes cerraron con clientes en su interior.



En la mañana, algunos locales tomaron medidas. Los cartones vacíos, en los que se empaqueta enormes televisores plasma, sirvieron de barrera en uno de los ingresos a un almacén de electrodomésticos. “Ayer atendimos hasta las 13:30 porque empezó a correr el rumor de saqueos y los almacenes cerraron en cadena. Hoy decidimos seguir atendiendo, si es que no hay percances”, contó Dalmacio Peña, administrador del local.



En un día regular, esta tienda recibe a unos 50 clientes. Hoy apenas habían llegado dos hasta las 10:30. Las veredas de la 9 de Octubre, usualmente repletas de caminantes, lucieron casi vacías hasta el mediodía.

Desde temprano, ocho tiendas de las grandes cadenas de electrodomésticos ubicadas en esta arteria principal decidieron no abrir. Esa fue una de las medidas de seguridad que tomaron ante los saqueos que sufrieron en otras zonas del sur y suroeste de la ciudad, la tarde de ayer.



Otros locales de ropa, calzado, cosméticos, farmacias, incluso bancos atendieron a medias. Algunas puertas corredizas no se abrieron del todo, en varios comercios solo sacaban los seguros de los ingresos cuando algún cliente se asomaba y en otros redoblaron la seguridad con guardianía privada.

Comercios cerrados en el centro de la urbe porteña este 4 de octubre del 2019. Foto: EL COMERCIO

“Nos dijeron que vayamos a nuestras casas, que no se atendería hoy. Algunos locales, en ciertos sectores, no están atendiendo porque fueron destruidos”, comentó el dependiente de un almacén, quien prefirió no dar su nombre.



Como parte del estado de excepción decretado por el Gobierno, los militares continúan resguardando las calles céntricas. Un camión permanece en los exteriores de la II Zona Militar, ubicada en la 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa. También circulan policía en bicicletas, motos y patrulleros.



Las ofertas por las fiestas octubrinas no lograron atraer a los clientes de este sector debido a la escasa transportación. “Salir en estos días ha sido un caos -se queja Rosalía Cajamarca-, y los taxistas se están aprovechando. Ayer me cobraron USD 4 por una carrera corta a mi casa; no tenía más opción”.



El sistema de transporte integrado Metrovía volvió a circular como una de las pocas alternativas para movilizarse. La Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil informó que el servicio se mantendrá “mientras las condiciones de seguridad lo permitan”.



Margarita Chango salió desde el Guasmo, en el sur, hasta la parada del Mercado Caraguay. “No sabemos qué pasará hoy. Le consulté al chofer de uno de los buses y dijo que al mediodía dirán si siguen los recorridos, según como vayan las cosas”.



La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó que al menos siete líneas de buses urbanos retomaron sus actividades. En la ciudad han sido censadas 63 cooperativas de transporte urbano (cerca de 2 600 unidades).



Fernando Amador, director de Transporte Público de la ATM, indicó en la mañana que un 40% de los taxis que circulan en la ciudad volvieron a dar servicio. En sitios como la Terminal Terrestre un 30% de taxis retomó su circulación. Según un censo de 2018, en Guayaquil circulan 9 600 unidades.



En tanto, la Gobernación del Guayas anunció que las vías están completamente despejadas y que hay 30 buses militares disponibles para la movilización de la ciudadanía.

Los servicios municipales atienden con normalidad



La Municipalidad de Guayaquil informó que todas sus dependencias atenderán de manera normal y dentro del horario establecido, este viernes 4 de octubre de 2019. Los mercados municipales también abrieron sus puertas. El Cabildo señaló que cuentan con resguardo.



Los malecones también atenderán en todos sus servicios. Sin embargo, los balnearios artificiales de los sectores Coviem y Perimetral no abrirán “por seguridad y precaución”. La Fundación Guayaquil Siglo XXI tomó la medida para evitar inconvenientes “debido a los últimos acontecimientos de inseguridad que han soportado ciertos sectores de la ciudad”. Los juegos y balnearios en otras zonas atenderán con normalidad.