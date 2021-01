Comerciantes exigen abrir sus negocios a pesar de que Tulcán, en Carchi, sigue en semáforo rojo ante el covid-19

Los vendedores del Centro Comercial Popular efectuaron este 21 de enero de 2021 un platón, para pedir la reapertura de sus locales, al cumplirse el noveno día del cambio de color amarrillo a rojo en el semáforo epidemiológico del cantón Tulcán, en la provincia del Carchi.

Con la consigna "queremos trabajar", las personas recorrieron las calles céntricas de la urbe fronteriza con Colombia. Llegaron hasta las inmediaciones del Municipio de Tulcán en busca de un diálogo con las autoridades. Un grupo de agentes de la Policía Nacional custodiaban el lugar.



Un día antes, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal negó la reapertura progresiva de los locales del Centro Comercial Popular, en donde se expende principalmente ropa. El protocolo de bioseguridad contra el covid-19 que elaboraron los comerciantes planteaba funcionar con un 30% de la capacidad de aforo.



Roger Estrada, presidente del Centro Comercial, señaló que la propuesta también contemplaba reducir en horario de 08:00 a 15:00. Pero, no tuvo acogida.



Según el vicealcalde Guillermo Cadena, la mayoría de los integrantes del COE local decidieron no autorizar la apertura del Centro Comercial Popular. El funcionario anunció que convocará a una nueva reunión para definir un protocolo para la futura reapertura.



El COE de Tulcán dispuso el retorno a color rojo desde el 13 de enero del 2021, ante el crecimiento exponencial de casos de covid-19 en el cantón desde inicios de este año.



Geovanna Polo, directora de Gestión Ambiental y Riesgos, aseguró que se han reforzado los operativos de control en conjunto entre la Comisaría Municipal y Agentes de Control, Policía Nacional e Intendencia del Carchi.



Además 35 funcionarios municipales realizan turnos, diurnos y nocturnos, informando sobre las medidas dispuestas y realizando inspecciones.



Según Polo, la actividad comercial no está totalmente suspendida. Establecimientos como farmacias, telefonías, ferreterías, bancos y cooperativas pueden atender respetando el 30% del aforo. Los restaurantes, igualmente, están autorizados para laborar. Pero no pueden recibir clientes.



Es por eso que ahora ofrecen solamente el servicio para llevar alimentos a domicilio. Algo similar ocurre con locales como vidrieras y talleres de reparación mecánica, que están trabajando, pero no permiten el ingreso de personas ajenas a la actividad.



Mientras que en los locales de ropa, bazar y floristería pueden realizar las ventas únicamente en línea. El Municipio de Tulcán acondicionó una plataforma denominada Mercado Online, a través de la cual se promociona mercaderías y servicios. Lo que se busca es generar menos movilidad de la gente en la ciudad, indicó Polo.