La gasolina de Venezuela pasa de ser la más barata a una de las más caras del mundo

Algunos venezolanos están diciendo que pagaron esta semana más de USD 2 por un litro de gasolina en medio de la escasez de combustible que sufre la nación y que coloca tal precio como uno de los más altos del mundo.

Ese costo del litro marca además una dramática reversión para el país OPEP que durante mucho tiempo se jactó de tener el combustible más barato del mundo.



Gracias a los fuertes subsidios del ex presidente Hugo Chávez y su sucesor y protegido, Nicolás Maduro, la gasolina vendida por la estatal petrolera PDVSA, que tiene el monopolio de las ventas de combustibles, es esencialmente gratuita en Venezuela.



Muchos automovilistas ofrecen a los trabajadores de las estaciones de servicio propinas de bocadillos o unos pocos cientos de bolívares, por debajo de los USD 0,10, en lugar de pago.



Pero la red venezolana de refinación de 1,3 millones de barriles por día casi se ha derrumbado.



Además las sanciones estadounidenses, destinadas a presionar la salida de Maduro del cargo, han complicado las importaciones de combustible, lo que llevó a los venezolanos a esperar horas o días fuera de las estaciones para llenar sus tanques, o recurrir al costoso negro mercado.



Octavio Salom, quien sufre de insuficiencia renal y vive en la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país, dijo que junto con un grupo de pacientes tuvieron que comprar 20 litros de gasolina a USD 2 el litro para permitir que las enfermeras que brindan el tratamiento de diálisis pudieran ir en taxi hasta la clínica.



"Ya nos habían dicho que si no les conseguíamos un transporte no podrían dializar", dijo Salom, de 53 años, en cuyo estado Bolívar las autorizades han cerrado al público la mayoría de la estaciones por la cuarentena en vigencia desde mediados de marzo para frenar la expansión del coronavirus.



En la ciudad occidental de Maracaibo, personas en el mercado negro ofrecen llevar 20 litros de gasolina a las casas de los clientes por USD 50, según un testigo Reuters.



Los precios varían ampliamente en todo el país y en algunas áreas los venezolanos han reportado pagar hasta USD 4 por litro.



Esos niveles están por encima de los precios de las bombas en Hong Kong, donde las encuestas muestran consistentemente que se vende la gasolina más cara del mundo. Según el sitio web de la compañía, la gasolina sin plomo en las estaciones Royal Dutch Shell en la ciudad costaba USD 2,15 por litro a partir del jueves, 23 de abril del 2020.



"Ahora tenemos que hacer negocios truculentos para poder tener lo que es nuestro, la gasolina", dijo María Inés Urdaneta, profesora universitaria en Maracaibo, en el estado Zulia, agregando que siempre tiene el tanque lleno en caso de que su hijo asmático sufra un ataque.



Como "madre soltera me toca ir a negociar con un tipo que me desangra el bolsillo en dólares para comprar gasolina. Esto es inaudito que pase en Venezuela y menos en el Zulia siendo la cuna del petróleo", dijo Urdaneta refiriéndose a que fue en ese estado donde estuvo el primer pozo productor de crudo del país.



El aumento en Venezuela se produce cuando los precios en las estaciones de servicio en todo el mundo están cayendo debido a la baja de la demanda por las cuarentenas impuestas por el brote de coronavirus.



En Estados Unidos, los precios promediaron USD 0,48 por litro en la semana que terminó el 20 de abril, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.



Ni la empresa petrolera estatal, PDVSA, ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron solicitudes de comentarios.



El gobierno de Venezuela está tratando de reparar algunas refinerías para aumentar la producción nacional de gasolina, y esta semana comenzó a recibir material de refinación de Irán.