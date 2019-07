Colombia impide el ingreso a hijo de un militar venezolano preso en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Las autoridades migratorias de Colombia no permitieron la entrada al país de Emanuel Andrade, hijo de un militar venezolano preso en EE.UU. y cercano al régimen de Nicolás Maduro, informaron este martes 16 de julio del 2019 fuentes oficiales.

"(Emanuel Andrade) intentó ingresar a Colombia y es de esas personas que son cercanas al régimen de Nicolás Maduro que no son bienvenidas en nuestro país y por ende no se le permitió la entrada", dijo Migración Colombia en redes sociales.



El "inadmitido" es hijo de Alejandro Andrade Cedeño, exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que confesó como parte de un trato judicial en Estados Unidos que recibió sobornos por el equivalente a mil millones de dólares de Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, y de otros implicados en una trama de lavado de dinero y corrupción.



"Lo inadmitimos, quedó en una sala transitoria", dijo Migración Colombia, que explicó que Andrade ya salió de Colombia hacia República Dominicana.



No se informó del lugar por el que el venezolano intentó entrar a Colombia, pero Andrade hace parte de la lista de personas vinculadas con Maduro y a su gabinete a quienes se les prohibió el ingreso al país.



"No vamos a permitir que personas que le han hecho tanto daño al pueblo venezolano se paseen libremente por nuestro país y disfruten, mientras que su pueblo muere de hambre, condenados al exilio por una dictadura que desangró al país más rico de la región", afirmó el director de Migración Colombia, Christian Kr ger, citado en un comunicado de su despacho.



En marzo pasado Migración Colombia impidió la entrada de diez ciudadanos venezolanos que tenían vínculos familiares con Maduro.



Del grupo hacían parte Argimiro Maduro Morán, de 52 años, primo del presidente, junto con su esposa y tres hijos, quien intentó ingresar por el paso fronterizo de Paraguachón, en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.



Venezuela pasa por una profunda crisis social, económica y política que se acentuó desde que llegó a la Presidencia Maduro en 2013, por lo que millones de personas han dejado el país.



Según cifras de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur), el número de venezolanos que ha abandonado su país supera la barrera de los cuatro millones, de los cuales más de 1,3 millones están en Colombia.