Colombia denunciará al país que proteja al exlíder de las FARC Jesús Santrich

El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió este jueves 11 de julio del 2019 que "denunciará internacionalmente" a cualquier país que eventualmente esté protegiendo al exlíder de las FARC Jesús Santrich y que no haga efectiva la circular roja de Interpol para su captura.

"Ningún país puede darle protección. Y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente. Pero no podemos dejar que se burle de los colombianos", aseguró Duque en una entrevista con la Emisora del Atlántico, en la caribeña ciudad de Barranquilla.



Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, no se presentó el martes de esta semana a una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia en un proceso por narcotráfico, por lo que el alto tribunal ordenó su captura y pidió a la Interpol emitir una circular roja para su detención.



La Corte Suprema investiga si Santrich participó en la conspiración para enviar cerca de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir después de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, por lo cual es pedido en extradición por ese país.



Por ello, Duque consideró que la captura del exlíder guerrillero "tiene que ser un objetivo de país y de todas las instituciones" porque apuntó que "los que se quieren burlar de las instituciones deben recibir el castigo más severo".



Asimismo, reiteró que Santrich "no se puede burlar" del país y que su conducta corresponde a la de un "mafioso que quiere huir de la justicia".



El pasado 11 de junio el excombatiente asumió un escaño como representante a la Cámara por el partido FARC pero el 29 del mismo mes dejó plantado a su esquema de seguridad y se fue con rumbo "desconocido".



Su desaparición fue informada por el Gobierno al día siguiente, cuando señaló que Santrich se fue del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.



El jefe de Estado dijo que es una posibilidad "real" que Santrich esté en Venezuela porque "está cerca de la zona de la que él huyó" y agregó que es algo que están "monitoreando" con las autoridades.



Sobre una eventual vuelta de Santrich a las actividades delictivas, Duque aseveró que "a los reincidentes hay que llevarlos ante la justicia y hay que combatirlos sin tregua" y alertó de que serán "implacables" con quienes retomen las armas.



Precisamente, esta semana la Justicia Especial para la Paz (JEP) colombiana, encargada de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, ordenó la recopilación de pruebas para averiguar si otro de los mandos de la antigua guerrilla y negociador en La Habana, Iván Márquez, retomó las armas o instó a otros desmovilizados a hacerlo.



Al menos 13 000 guerrilleros y milicianos (colaboradores) dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, si bien un grupo de al menos 1 500 hace parte de los disidentes que continúan actuando en varias zonas del país.



Además de Santrich y Márquez, al menos otros cinco dirigentes de la desarmada guerrilla han abandonado el proceso de paz y se desconoce su paradero.



Se trata de Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa"; Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña"; José Manuel Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever"; Elmer Caviedes, "alias Albeiro Córdoba" y Alberto Cruz Lobo, alias "Enrique Marulanda", uno de los hijos del fundador de las FARC, conocido como "Manuel Marulanda".



Frente a esa actitud, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla, aseguró estar decepcionado y lastimado.



"Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente", expresó la FARC en un comunicado.