Colombia da un giro a su política exterior y se retira de la Unasur

Tan solo tres días después de haber iniciado su mandato, el Gobierno de Iván Duque dio un giro a la política exterior de Colombia al anunciar el retiro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de la que el nuevo presidente considera que es cómplice de la dictadura venezolana.

La decisión política de retirarse, que ya había sido adelantada por el presidente Duque, es irreversible, afirmó el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, al hacer hoy el anuncio en una rueda de prensa.



"Vamos a proceder a hacerlo (...) la nota (diplomática) está lista, no se ha enviado, pero estamos en un proceso de consultas con otros países que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo. Si se consolida a raíz de esas consultas una decisión similar actuaremos en conjunto", aseguró.



Trujillo, que asumió el cargo el martes pasado, señaló además que si los países consultados, entre los que están Perú, Argentina y Chile, no se suman a la decisión, Colombia "denunciará el tratado constitutivo" de la Unasur, una medida que entra en vigor seis meses después y posteriormente se retirará de la organización.

"Esta es la base de la decisión que se va a tomar y simplemente cuento de manera rápida el procedimiento normal en estos casos", añadió el canciller.

En enero de 2017, el expresidente colombiano Ernesto Samper dejó la Secretaría General de la Unasur y desde entonces el cargo está vacante porque los doce países que conforman el organismo no se han puesto de acuerdo para elegir a un reemplazo.



Por esta razón Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú le notificaron a Bolivia, que tiene la presidencia temporal de la Unasur, que dejarían de participar en las instancias de la Unión hasta que no se garantice el funcionamiento adecuado de la organización.



Hasta ahora, los Estados miembros no han podido ponerse de acuerdo sobre ninguna candidatura y la única que había era la del argentino José Octavio Bordón, que ahora es embajador de su país en Chile.

Además de los seis países que se apartaron, de la Unasur hacen parte también Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.



De los cuatro secretarios que ha tenido el organismo desde su creación, en 2008, dos han sido colombianos: el expresidente Samper y la excanciller María Emma Mejía.



Por otra parte, Trujillo presentó algunas acciones que pondrá en marcha como canciller, entre las cuales está la necesidad de relanzar la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecerla.



Asimismo, dijo que pondrá en marcha "una diplomacia económica, comercial y cultural" muy dinámica, en la que las embajadas tendrán como tarea conseguir "herramientas para que la economía colombiana crezca, crezca sostenidamente".

En ese sentido, el Gobierno va "a dar todos los pasos que se requieran" para fortalecer la Alianza del Pacífico, bloque conformado por Chile, Colombia, Perú y México.



Por otra parte, el nuevo Ejecutivo formulará y pondrá "en marcha una nueva política de fronteras, dentro del principio de que la política de fronteras es parte fundamental de la política exterior del país".



En ese sentido, el canciller manifestó que es necesario fortalecer "el fondo humanitario de emergencia" para atender la crisis que se vive por la migración desde Venezuela que, según cifras oficiales, ha sido de más de un millón de personas en los últimos 15 meses, de las cuales 819 000 tienen intención de quedarse en Colombia.

"Vamos a pedir, internacionalmente, en el marco de la ONU, la designación de un enviado que coordine la acción multilateral que exige esta crisis humanitaria", afirmó el canciller.



De igual manera, Trujillo aseguró que Colombia seguirá buscando que se fortalezca una gran coalición democrática internacional que trabaje de forma "coordinada y eficaz" para que Venezuela pueda escoger en un proceso "libre, transparente y con plenas garantías el gobierno que desee tener".



En el caso de la crisis en Nicaragua, explicó que Colombia actuará de conformidad con las obligaciones que tiene como firmante de la Carta Democrática Interamericana en "la defensa y protección de los derechos humanos" como parte de las decisiones que se tomen en la OEA.