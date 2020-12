COE cantonal analizará pedidos del sector comercial de Ambato

El sector comercial de Ambato solicitó a las autoridades que se extienda los horarios para que los restaurantes, bares, discotecas y más negocios trabajen por más horas en la capital del Tungurahua. El objetivo es reactivar la economía afectada por la pandemia. El pedido se efectuó durante la reunión de la Mesa Técnica 2 de Salud.

En Ambato está en vigencia desde el 1 de diciembre del 2020, la restricción vehicular de 21:00 a 05:00. Mientras los médicos recomendaron mantener las medidas para evitar posibles contagios de covid-19.



“Estamos para escuchar a todos los sectores y generar una campaña de ciencia que evite más contagios de coronavirus”, dijo Javier Altamirano, alcalde de Ambato.



Recordó que en Ambato hay entre 16 000 y 20 000 ambateños que se quedaron sin trabajo, por lo que un nuevo confinamiento es impensable, pues lo que se requiere en Ambato es reactivar de manera segura la producción.



Aseguró que las restricciones adoptadas por el COE no son un toque de queda, como se ha interpretado, sino una restricción a la circulación de vehículos particulares desde las 21:00 hasta las 05:00, para evitar nuevos contagios.



Mientras que Edison Pulitsar, representante del Distrito Ambato del Ministerio de Salud, dijo que la situación en la ciudad, en la provincia y en la zona central no es nada alentadora, por eso es necesario mantener las restricciones emitidas por COE cantonal, toda vez que se siguen registrando altos niveles de contagios y muertes por covid.-19.



Recomendó en lo posible evitar las aglomeraciones, reuniones sociales y familiares por las festividades de Navidad y Año Nuevo. También seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, lavado de manos y el uso del alcohol.



Diego Mosquera, presidente del Consorcio de Cámaras de la Producción de Tungurahua, mencionó que la informalidad no da tregua y por ende hay que tomar correctivos para evitar que más locales cierren en la ciudad. La idea es la reactivación económica.



Mario Robayo, representante de los propietarios de licorerías, pidió que se revea los horarios y se permita atender al público con un mayor margen de tiempo.