COE de Arajuno cambió a semáforo verde para reanudar las actividades escolares presenciales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón Arajuno, en la provincia de Pastaza, resolvió por unanimidad pasar de semáforo amarillo a verde este jueves 10 de septiembre del 2020.

Las nuevas disposiciones de circulación vehicular, límite de personas en restaurante, reanudación de actividades en los gimnasios, reuniones sociales y otras regirán desde el martes 15 de septiembre.



César Grefa, presidente del COE de Arajuno, indicó que la decisión de cambiar de color del semáforo es para reanudar las actividades escolares en las comunidades asentadas en las cercanías del Parque Nacional Yasuní y la selva amazónica. En estos territorios se encuentran asentados las nacionalidades Waorani, Shuar y Kichwa.



“La realidad de Arajuno es diferente a las de otras ciudades. Acá no tenemos la tecnología, teléfonos celulares, computadoras y peor internet en las escuelas y casas de los estudiantes”, aseguró Grefa.



El COE cantonal presentará en los próximos días al COE provincial y nacional un cronograma para que los niños y jóvenes retornen de manera paulatina a los centros educativos. Estos planes cuentan con la colaboración de los dirigentes indígenas y representantes de los padres de familia.



“La no asistencia a clases está perjudicando a los niños. Propondremos que el lunes asistan los de inicial y así en el resto de la semana con los estudiantes de los otros cursos”, manifestó Grefa.



El cambio de semáforo contó con el apoyo de las autoridades del Distrito de Salud y de Educación de Arajuno. “Los más beneficiados serán los niños. Muchos no cuentan con la tecnología y el retorno a las clases serán por fechas”, aseguró Patricio Vargas., el Director Distrital de Educación.