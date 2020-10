CNE dio dos días a Unes para subsanar los impedimentos de sus candidatos y calificó la inscripción del binomio Lasso-Borrero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó 48 horas de plazo para que la Alianza Unión por la Esperanza (Unes), del correísmo, subsane los requisitos que no cumplieron sus candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia. La decisión se adoptó con los votos de la titular del organismo, Diana Atamaint, y de los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.

La resolución se aprobó a las 00:07 de este jueves 1 de octubre del 2020. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, votó en contra, mientras que el consejero Luis Verdesoto se abstuvo.



El informe recomendó al Pleno que se niegue la inscripción de la candidatura a la Presidencia de Andrés Arauz, porque la cédula ingresada para su calificación no corresponde al documento de identidad del aspirante.



También se recomendó reemplazar la candidatura a la Vicepresidencia de Rafael Correa, por estar incurso en inhabilitaciones y tener una sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho. El expresidente no aceptó presencialmente su precandidatura, como lo establece el reglamento de Democracia Interna.



Arauz, presidenciable de la alianza Unes, integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, escuchó la sesión plenaria en los exteriores del CNE, junto con un grupo de simpatizantes. La coalición catalogó como “un gran paso” la decisión del organismo.



Semanas atrás, Unes anunció que su intención era reemplazar la postulación de Correa e inscribir para la Vicepresidencia al expresentador de medios públicos, Carlos Rabascall. Esta posibilidad fue abordada en la intervención del consejero Verdesoto, quien dijo que a su criterio no se podría reemplazar a un aspirante que no aceptó presencialmente su precandidatura. El vicepresidente, Enrique Pita, señaló que el líder de la Revolución Ciudadana no “perfeccionó” su precandidatura y por ende sería “inconsistente pretender cambiarlo”.



Atamaint, en cambio, argumentó que no les corresponde a los consejeros “obstaculizar la participación y poner límites” a las diferentes manifestaciones políticas. “Debemos tomar decisiones justas, por más duras que sean, y difíciles y polémicas que estas pudieran ser”, apuntó la titular.



Calificación del binomio Lasso-Borrero



Los consejeros, con voto unánime, negaron la objeción en contra del binomio de la alianza Creo-Partido Social Cristiano y calificaron la inscripción de las candidaturas de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.



La coalición Unes objetó a Lasso por supuestamente tener vinculaciones con capitales en paraísos fiscales. Sin embargo, el informe arrojó que no había ninguna prueba que demuestre que los candidatos estén incursos en inhabilitaciones y por ende se aprobó oficialmente su inscripción.



Otros informes



El Pleno también dio dos días de plazo para que el movimiento Unión Ecuatoriana subsane los requisitos, ya que el grupo inscribió en línea al exfiscal General Washington Pesántez para la Presidencia y a Ramiro Orma para la Vicepresidencia, pero ninguno de los dos postulantes aceptó presencialmente sus precandidaturas.

Asimismo, se dio 48 horas al partido Unidad Popular para que subsane los requisitos de su lista de asambleístas nacionales, encabezada por Geovanni Atarihuana, director de la organización.