El CNE tiene un nuevo director de procesos electorales

El martes, 21 de julio del 2020, se estrenó oficialmente el nuevo director de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de Martín Santiago Pineda Quimbuilco, quien en las elecciones seccionales del 2019 participó como candidato de Alianza País (AP) a concejal de Quito, por el Distrito Sur.

La designación la firmó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, el lunes 20 de julio del 2020, acogiendo la recomendación de la coordinación Administrativa Financiera y de Talento Humano. Pineda tiene registrado en Senescyt su título de abogado y en su declaración patrimonial no demuestra antecedentes previos en la Función Electoral.



En el 2018, fue funcionario de la Prefectura de Pichincha, cuando esa entidad estaba dirigida por Gustavo Baroja, actual secretario Ejecutivo de AP. Trabajó en el área de Asesoría de Desarrollo de la Política Pública e Institucional.



Baroja, como representante de AP, respaldó la postulación de la consejera electoral Esthela Acero al concurso de méritos y oposición con el que se integró el actual CNE. La funcionaria, que no concede entrevistas, tiene el poder de crear mayoría en el organismo con su voto. Su vinculación viene de cuando Baroja fue prefecto de Pichincha en el 2006 y, luego de una polémica, Fidel Acero (padre de Esthela) asumió como viceprefecto.



Según el memorando de designación, el nuevo director de Procesos Electorales no tiene impedimentos para ejercer cargos públicos y tampoco registra antecedentes penales.

A principios de julio, la consejera Acero fue convocada a rendir su versión en la Fiscalía, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias. La funcionaria es señalada por recomendar la contratación de Luis Loyo, exdirector de procesos electorales del CNE, quien a finales del 2019 se declaró culpable en un proceso abreviado y cumple un año de cárcel por tráfico de influencias.