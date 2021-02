Autoridades reconocen dificultades en distintos sitios para votación en el exterior

En América Central y Estados Unidos se concentran las mayores dificultades para que los ecuatorianos que residen en el exterior puedan participar de las elecciones generales el próximo domingo 7 de febrero de 2021, en medio de la pandemia.

La información fue entregada este martes 02 de febrero de 2021 por el vicecanciller, Carlos Alberto Velástegui, durante el último consejo consultivo del CNE con las organizaciones políticas.



El funcionario comentó que los comicios no se podrán efectuar el día previsto en Panamá porque en ese país se aplica una cuarentena total los fines de semana por el covid-19. Allí se registran 500 ecuatorianos empadronados.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, reconoció que no hay una solución porque "no se puede mover" la fecha de los comicios -como plantearon algunos partidos- ya que “sería ir contra la ley”.



“Es evidente que en más de un sitio vamos a tener que sellar las urnas y traerlas para acá, a efectos de no comprometer la seguridad o infringir los toques de queda”, apuntó.



Otro problema hay en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega aún no reconoce a la Embajada del Ecuador en Honduras como concurrente en ese país, tras el cierre de la misión diplomática en Managua hace dos años.

“La misión diplomática en Honduras y la Cancillería han enviado notas verbales sin obtener una respuesta sobre la autorización del gobierno nicaragüense para organizar el proceso electoral en ese país”, insistió Velástegui. En ese lugar hay 98 electores.



Mientras que, en New Jersey, Washington y Lausanne, en Estados Unidos, hay problemas con el aforo permitido. En el primer estado, por ejemplo, se aplica una restricción de aforo de 150 personas, pero deben instalarse 62 juntas con 186 integrantes para que puedan votar 30 545 ecuatorianos.



Igual inconveniente podría llegar a presentarse en otros lugares como Chicago, Connecticut; y las ciudades europeas Londres, Estocolmo y Bruselas. En París se ha gestionado salvoconductos para los miembros de las juntas receptoras del voto frente a la vigencia de un toque de queda.



Además, el vicecanciller alertó de que el temor al contagio del covid19, y bases seleccionadas por el CNE con datos incompletos, ha incidido en la conformación y aceptación de las mesas electorales. En Estados Unidos y Canadá, se registra una aceptación del 43%; en Europa, Asia y Oceanía, del 62% y en América Latina y El Caribe del 87%,



En relación a las elecciones pasadas, se incrementó un 8.45% el número de electores en el exterior. 253 035 se tienen registrados en Europa, Asia y Oceanía; 126 849 en Estados Unidos y Canadá; y 30 355 en América Latina, El Caribe y África.



Suman 410 239 electores; para ellos el voto es opcional. En este proceso se elegirán Presidente de la República, asambleístas y también de parlamentarios andinos, aunque para esta última dignidad también hay complicaciones para que las boletas lleguen al exterior.