Autoridades electorales de Ecuador dicen que dos observadores españoles buscan generar dudas sobre las elecciones

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se pronunciaron sobre las declaraciones de dos observadores de España, en relación a una supuesta intención de aplazar las elecciones generales que se desarrollarán el domingo 7 de febrero del 2021.

El eurodiputado Manu Pineda, de Izquierda Unida; y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ambas organizaciones cercanas al Gobierno de España y con afinidad ideológica de la denominada Revolución Ciudadana, emitieron pronunciamientos de una supuesta intención de suspender los comicios de Ecuador, en donde se elegirá a un nuevo Presidente de la República.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que les preocupa que observadores emitan pronunciamientos en redes sociales, sin haber contrastado ni solicitado información oficial a la autoridad electoral. Cree que estas actuaciones pueden “generar dudas sobre el proceso”.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, pide que se les revoque la acreditación de observadores, pues estarían infringiendo la normativa electoral, que dispone que la actuación de los observadores debe corresponder a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, “por lo cual aquellos no pueden hacer proselitismo político de ningún tipo”.



Este jueves 4 de febrero, en la inauguración de las elecciones para personas privadas de libertad, Pita dijo que la denuncia de una supuesta interrupción de las elecciones busca deslegitimar el proceso y crear confusión en la ciudadanía. “El hecho de que observadores internacionales se hagan eco de estas denuncias sin prueba ninguna, simplemente con el hecho de afinidades ideológicas con los actores que están buscando crear confusión, es inaceptable”.



Según medios internacionales, Pineda ya se encontraría en Ecuador. También se prevé la participación del observador y diputado del congreso español, Antón Gómez Reino, de la organización Unidas Podemos.



El Parlamento Europeo aclaró que no ha enviado ninguna misión de observación a las elecciones de Ecuador, por lo que no valorará sus resultados. Precisó que si algún eurodiputado participa en el proceso comicial, será a título personal y no en representación del organismo.



Atamaint aseguró que en el trascurso de este jueves se analizará el criterio jurídico para decidir si se les revoca o no la acreditación de observadores internacionales. Según datos del CNE, en los comicios participarán 2 450 observadores nacionales y cerca de 260 extranjeros.



Están acreditadas misiones de la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), además de representantes del Cuerpo Diplomático.