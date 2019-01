CNE responde a críticas de la OEA y ratifica que no invitará a esa misión para las elecciones seccionales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las relaciones entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguen deteriorándose. La tarde de este jueves, 31 de octubre del 2019, el CNE reaccionó, a través de un comunicado. En el documento, el organismo electoral asegura que se “garantiza la observación electoral”. Además, detalla que se priorizó “la invitación a órganos electorales técnicos de la región y de distintas partes del mundo”.

El organismo asegura que se invitó al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), que forma parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano, al igual que la OEA. El comunicado dice que también se invitó a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (Aweb). También al Acuerdo de Lima-Red de Integridad Electoral.



Se tiene previsto que el Pleno del CNE resuelva este jueves, 31 de enero del 2019, el informe de observación electoral, en la que constan las invitaciones.



José Cabrera, consejero del CNE, refirió que si son convocados por la Asamblea Nacional para explicar las razones de la exclusión de la misión de la OEA, “acudirán, pues es su obligación”. El consejero aseguró que inicialmente el CNE transitorio decidió no invitar a la OEA para el proceso de calificación de candidatos al Cpccs. Meses después, los consejeros definitivos ratificaron la decisión para las elecciones del 24 de marzo. “Se observó que hubo una intromisión”, dijo.

COMUNICADO | Garantizamos la presencia de observación electoral internacional en el proceso democrático del 24 de marzo. Trabajamos con transparencia y eficacia para garantizar el respeto a la voluntad popular #Elecciones2019EC #EleccionesCPCCS. pic.twitter.com/ntNZj3uJH5 — CNE Ecuador (@cnegobec) 31 de enero de 2019



Además, recordó que en el informe de las elecciones presidenciales del 2017 la OEA “felicitó al CNE por el plan de contingencia aplicado para el sistema informático”. Sin embargo, Cabrera señaló que por varios minutos no hubo información. “Yo mismo, como veedor, pedí información y no la dieron. Por eso el CNE definitivo decidió no invitar a la misión”, sostuvo Cabrera.



Este comunicado es una respuesta a una carta de Gerardo Icaza, director del Departametnto para la Cooperación Electoral de la OEA, dirigida a Diana Atamaint, presidenta del CNE.



En la epístola se cuestionan las aseveraciones emitidas por la titular del ente electoral, en torno al informe de la misión de observación de la OEA sobre la Consulta Popular y Referendo, efectuada el 4 de febrero del 2018.



En el informe, la OEA cuestionó que no haya existido el dictamen previo de la Corte Constitucional (CC) para convocar al referendo, que derivó en el proceso de transición que afronta el país. Atamaint, en entrevistas pasadas, manifestó que la misión "tiene que dar seguimiento al proceso de elecciones y no al proceso previo".



Icaza asegura que la misión cumplió con todos los acuerdos suscritos y desestimó que para el despliegue de los observadores se haya requerido presupuesto del CNE. “La OEA acordó expresamente con el CNE el alcance de la Misión. Esta metodología permite analizar el período preelectoral, el día de las elecciones y el período postelectoral mediante una observación completa y a largo plazo", reza la misiva.



La OEA lamentó que hasta la fecha el CNE no haya remitido una invitación para observar las elecciones seccionales y del Consejo de Participación (Cpccs), previstas para el 24 de marzo. Además, mostraron su “preocupación” ante posibles cambios en el reglamento para la observación electoral, de cara a los comicios.