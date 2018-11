CNE llama a comicios electorales en plena transición

LEA TAMBIÉN

El país ingresará oficialmente al período eleccionario este miércoles 21 de noviembre, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a los comicios seccionales.

Ese día también se publicará el listado final de candidatos que terciarán por una de las siete consejerías del consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



El llamamiento a elecciones será publicado en el Registro Oficial y se difundirá a través de una cadena nacional de radio y televisión. Tal como lo establece el artículo 85 del Código de la Democracia, el anuncio se realiza con al menos 120 días de anticipación a la fecha de las votaciones, previstas para el 24 de marzo del 2019.



En la convocatoria se detallará el número de prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y representantes de juntas parroquiales que se elegirán en las urnas (ver infografía).



Este proceso electoral será inédito, no solo por la conformación del Consejo de Participación Ciudadana a través de votación directa, sino también porque en menos de seis meses hubo 13 consejeros en el CNE, como parte de la etapa de transición que derivó de la consulta popular de febrero.



Gustavo Vega, presidente del organismo electoral transitorio, cumplirá hoy su último día de encargo al frente del CNE. El funcionario remitirá a la Asamblea Nacional un paquete de nueve “macrorreformas” legales al Código de la Democracia. Estas modificaciones podrían ser analizadas y consideradas para futuros procesos eleccionarios.



Además, se tiene previsto que Vega se reúna con los cinco consejeros del CNE definitivo, que fueron designados el viernes pasado por el Consejo de Participación Ciudadana de transición. Dos de ellos también se desempeñaron como vocales encargados: Diana Atamaint y José Cabrera. A ellos se suman Luis Verdesoto, Esthela Acero y Enrique Pita, quienes fueron calificados tras el concurso de méritos que llevó adelante el Cpccs.



En la reunión, Vega propondrá una transición ordenada, para que sean los vocales del nuevo CNE quienes convoquen a las elecciones.



Previamente, los consejeros definitivos deberán ser posesionados en la Asamblea Nacional. La sesión plenaria para el efecto se realizará mañana.



La última tarea que cumplirán los vocales transitorios será definir el listado final de candidatos para elegir al Cpccs.



Por el momento, el número de candidatos aumentó, ya que los vocales encargados aceptaron la impugnación presentada por el postulante Marcos Molina. Ahora suman 29 los aspirantes que cumplieron los requisitos y no incurrieron en inhabilidades dentro del proceso. Inicialmente se inscribieron 201 personas. El período de impugnaciones de los aspirantes descalificados por la comisión verificadora terminó el viernes último.



Sin embargo, este proceso no ha estado exento de polémica. La Veeduría Mandato Popular Consulta y Referendo presentó una denuncia en la que presuntamente decenas de postulantes fueron descalificados por estar vinculados a organizaciones políticas, algo que está prohibido.



El grupo pidió reabrir la investigación sobre las afiliaciones que realizaron partidos y movimientos, en el 2012, con rúbricas falsificadas. Según la veeduría, esto habría incidido en las descalificaciones.



Marlon Cabrera, subcoordinador de la Veeduría, cree que los criterios de exclusión de varios participantes del proceso fueron “subjetivos”.



Otra decisión que generó polémica fue la negativa a invitar a veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de verificación de requisitos e inhabilidades.



En su última semana como vocales del CNE transitorio, los consejeros designaron a los vocales de las juntas parroquiales electorales de las 24 provincias. Estos funcionarios serán los encargados de calificar las candidaturas que se inscriban para las seccionales.



Además, aprobaron el Reglamento de promoción electoral que se usará en los comicios. El documento norma las actuaciones y procedimientos de los actores políticos, instituciones del Estado y a los responsables del manejo económico de las organizaciones. También regula a los proveedores, medios de comunicación, empresas de vallas publicitarias, en temas referentes a la contratación y pago de la promoción electoral.

Asimismo, para dar cumplimiento al cronograma, se hizo un desembolso de aproximadamente USD 5 millones al Instituto Geográfico Militar, para iniciar la importación del papel con que se elaborará el material electoral. También se avanzó en la planificación del operativo de seguridad.