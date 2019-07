Diana Atamaint anuncia cambios en el sistema informático; Enrique Pita denuncia irregularidades en las pasadas elecciones

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) , Enrique Pita, junto al consejero Luis Verdesoto denunciaron irregularidades en el proceso electoral del pasado 24 de marzo del 2019.

Entre los hallazgos presentados están la debilidad del Sistema Informático de Transmisión y Publicación de Resultados.



Pita dijo que dicho sistema no controló que el número de sufragantes en las diferentes actas sea igual en una misma Junta Receptora del Voto.



Los dos vocales del CNE hablaron de problemas en la Delegación Provincial del Guayas. Pita señaló que el sistema no imprimió ninguna copia del acta de reconteo para entregarlo a los candidatos u organizaciones políticas. Esto habría violentado el derecho de más organizaciones políticas para tener información de primera mano.



En el informe presentado se menciona, entre otras cosas que, de las 3 188 actas recontadas en la provincia de Guayas, 2 480 no cuentan con firmas de delegados de las organizaciones políticas. "Es decir, las organizaciones políticas no participaron en el escrutinio del 78% de actas.



Estos hallazgos serán presentados ante la Fiscalía, señaló Pita. Además, toda la información será remitida a la Contraloría General del Estado.



Media hora antes de la rueda de prensa en la que Pita y Verdesoto hablaron sobre mas irregularidades detectadas en las elecciones de marzo pasado, Diana Atamaint, presidenta del CNE, realizó otra rueda de prensa en la que, acompañada del consejero José Cabrera, habló sobre el inicio de un diagnóstico del sistema informático con miras a mejorarlo.



El proceso de cambio y mejora del sistema informático del CNE estará a cargo de Enrique Mafla, quien ahora se desempeña como Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales.



Mafla habló sobre la necesidad de blindar el sistema de ataques externos y de transparentar la información mediante cambios tecnológicos.



Mafla manifestó que el principal problema es que hay varios sistemas informáticos en el. CNE y no uno integral para todo el proceso electoral.



De acuerdo con Atamaint, aún no se define cuánto puede costar este cambio. Respecto al plazo para esta transición, Mafla dijo que este tipo de reformas son constantes y se deberá definir por dónde empezar a partir del diagnóstico.