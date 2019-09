CNE habilita buzón para denunciar actos ilícitos en procesos electorales

LEA TAMBIÉN

Los posibles actos ilícitos cometidos durante un proceso electoral ahora se podrán denunciar en un buzón digital. Este lunes, 30 de septiembre del 2019, Luis Verdesoto, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer la activación de este mecanismo virtual.

Se trata de un portal web en el que un ciudadano puede subir documentos, videos o imágenes que sustenten una denuncia. Verdesoto explicó que no solo se receptarán denuncias por dinero ilegítimo para campañas electorales, sino que se podrá ventilar cualquier delito electoral que una persona considere que deba ser investigado.



El objetivo de este buzón, según Verdesoto, es guardar la confidencialidad de las personas que denuncian un presunto acto ilícito ante el CNE. “Uno de los problemas que hemos detectado es que la gente prefiere no denunciar por miedo”, señaló el vocal.



El vínculo para realizar la denuncia se incorporará a la web institucional del CNE. Sin embargo, ya se puede acceder al aplicativo a través del enlace.



Las denuncias que se remitan al buzón virtual “serán canalizadas a la autoridad competente”, con base en el tipo de infracción. El funcionario explicó que su equipo de trabajo será el encargado de filtrar esa información y desechar denuncias falsas.



Las denuncias se realizarán de manera anónima. No se requiere consignar nombres ni documentos de identidad. Durante el proceso, tampoco se guardará la IP del computador desde el cual se realice la denuncia.



“La calidad del denunciante no tiene que ver con la calidad de la denuncia”, sostuvo Verdesoto. Lo dijo en referencia al cuestionamiento sobre el hecho de que cualquier persona podría denunciar, sin responsabilidad, un hecho de corrupción.



Este micrositio, que se anclará en la página web del CNE, se suma a la propuesta de crear otro vínculo para que todos los ciudadanos corroboren si están o no afiliados a una organización política. Aunque Verdesoto aclaró que la posibilidad de obtener el certificado de apoliticismo en línea todavía está en análisis.