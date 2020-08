CNE aprueba presupuesto de USD 114 millones para las elecciones del 2021, sin incluir el Fondo de Promoción Electoral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el presupuesto de las elecciones generales del 2021. El organismo requerirá USD 114,3 millones para organizar los comicios. La decisión se adoptó con los votos de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero la tarde de este jueves 27 de agosto del 2020.

Enrique Pita, vicepresidente del organismo y Luis Verdesoto, del bloque de minoría, votaron en contra y criticaron los montos del informe. En el presupuesto aprobado se contemplan USD 91,8 millones para la primera vuelta y USD 22,4 millones para la segunda.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, acusó a Pita y Verdesoto de intentar boicotear el proceso, ya que no hicieron observaciones del informe antes y esperaron a la votación para cuestionar los montos. La titular aseguró que los valores del presupuesto tienen sustento, estudios de mercado y justificación acorde a la realidad actual del país.

Aprobamos el presupuesto para las #Elecciones2021Ec para así garantizar el adecuado cumplimiento de todos los hitos del calendario electoral. Avanzamos hacia un proceso electoral eficiente y con todas las medidas de bioseguridad. Conoce el monto aprobado y su distribución 👇 pic.twitter.com/TFWxiw2zgY — José Cabrera Zurita (@jr_cabreraz) August 27, 2020



Pita dijo que ni él ni su equipo de apoyo participaron en la elaboración del presupuesto y pidió reconsiderar la votación. Planteaban que se suspenda el tratamiento 48 horas para revisar ciertos rubros, como el pago a los miembros de las mesas de votación y las medidas de bioseguridad por el coronavirus.



Por un momento Acero respaldó las observaciones de Pita y Verdesoto, pero planteaba que se concreten los cambios este mismo jueves y no suspender la sesión. Finalmente la reconsideración no pasó.



Una vez que se ratificó la aprobación, se confirmó que se destinarán USD 69, 8 millones para la planta central del CNE y USD 44,4 millones para las 24 Delegaciones Provinciales. En lo referente al desglose para las diferentes actividades, la impresión de papeletas y documentos electorales se requerirá USD 10,8 millones. Para equipos e insumos de bioseguridad para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRC) y el personal electoral se destinará USD 2,1 millones. Esto, en relación a la emergencia sanitaria del coronavirus.



Pita criticó que solo se consideren USD 2,1 millones para insumos de bioseguridad, cuando en los procesos electorales de Bolivia y República Dominicana se programó invertir USD 7 y 30 millones, respectivamente, para esos mismos fines. “No puedo aprobar un presupuesto con estas debilidades y falta de información”, manifestó.



Verdesoto dijo que el presupuesto solo se redujo en un 20% de la propuesta inicial de USD 145 millones que presentó Atamaint en marzo. Insistió en que se pudo reducir costos en diferentes rubros, como en los convenios con la Policía Nacional, las campañas comunicacionales sobre el proceso, entre otros temas.



También mostró su preocupación por la eliminación de la compensación monetaria a los miembros de las mesas de votación, ya que se corre el riesgo de que los ciudadanos no acudan a cumplir esta tarea. “El presupuesto electoral de USD 114 millones propuesto por los consejeros de mayoría es inexacto y sobrevalorado”.



En el presupuesto aprobado no se consideró el Fondo de Promoción Electoral, con el que se financia la publicidad proselitista de los candidatos en medios de comunicación y vallas. Ese monto será un rubro aparte.