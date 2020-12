Cinco claves para entender el acuerdo de primera fase que firmó Ecuador con EE.UU.

Las autoridades de comercio exterior de Estados Unidos y Ecuador suscribieron el martes 8 de diciembre del 2020, un Acuerdo Comercial de Primera Fase, en Quito.

Este instrumento comercial, que EE.UU. ya ha suscrito con países como China y Brasil, genera expectativas en el sector productivo ecuatoriano, porque EE.UU. es uno de los principales destinos de las exportaciones del país.



Estas son respuestas a cinco inquietudes que le ayudarán a entender de qué se trata este nuevo documento.



1. ¿El acuerdo de primera fase permitirá que los productos ecuatorianos entren sin aranceles a EE.UU. y que los de ese país entren sin aranceles a Ecuador?



El documento que se firmará hoy es el Protocolo Relacionado con Normas Comerciales y Transparencia, también conocido como Acuerdo Comercial de Primera Fase; es decir, este instrumento no constituye un tratado comercial de preferencias arancelarias ni establece liberación de aranceles para los productos de los dos países.



El Acuerdo de Primera Fase es un documento que facilitará y mejorará la dinámica del intercambio comercial ya existente entre Ecuador y EE.UU.



2. ¿Qué medidas implementará el Acuerdo de Primera Fase?

El documento contiene cuatro capítulos técnicos: facilitación del comercio, pymes, lucha anticorrupción y buenas prácticas regulatorias. Además, hay un capítulo adicional con disposiciones administrativas.



En el capítulo de facilitación de comercio se establece que Ecuador adelante la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que estaba prevista para el 2023. El nuevo plazo es el 2022.



Aquí se establecen medidas que permitirán la reducción de tramitología aduanera, sistematización y simplificación de procesos, además, se podrá vincular los trámites a plataformas electrónicas para que el usuario ya no tenga que hacerlos de modo presencial.



El segundo capítulo, sobre pequeñas y medianas empresas (pymes), busca dar acceso a una línea de cooperación de Estados Unidos, con financiamiento y capacitación. Se incluyen acciones para el acceso a incubadoras, aceleradoras, digitalización, internacionalización y se creará el foro privado Diálogo de Pymes de Ecuador y EE.UU.



En el tercer capítulo plantea mecanismos de lucha anticorrupción en el comercio internacional.



El cuarto capítulo habla sobre buenas prácticas de regulación para que exista transparencia y previsibilidad en las normas. Se establece que todas las regulaciones que vaya emitir el sector Ejecutivo no financiero, que recaigan en el sector productivo y demás personas, deben cumplir con un filtro con varios criterios antes de implementarse y ejecutarse.



3. ¿Cómo ayuda un Acuerdo de Primera Fase para ir a un tratado más amplio?

Según el Ministerio de Comercio Exterior, la suscripción del Acuerdo de Primera Fase es un paso previo hacia la suscripción de un tratado comercial más amplio, en el que se podría discutir la desgravación de aranceles para acceso a mercados y otros beneficios. Este tipo de acuerdos amplios e integrales toman más tiempo de negociación que los de Acuerdos de Primera Fase, pues suelen tener una veintena de capítulos y establecer mesas para negociar sobre temas sensibles, como la desgravación de aranceles a productos agrícolas. El siguiente Gobierno podrá decidir si continúa con este proceso y busca un tratado comercial amplio.



4. ¿Por qué el acuerdo se implementó en tiempos cortos si los acuerdos comerciales toman, a veces, años?

La suscripción del Acuerdo de Primera Fase no se dio de la noche a la mañana. Es el resultado de una serie de reuniones que han mantenido técnicos y autoridades de comercio de los dos países desde el 2018. En ese año, el Gobierno retomó la instancia conocida como Consejo Bilateral de Comercio e Inversión (TIC, por sus siglas en inglés), que no se realizaba desde el 2009, y se conformaron mesas de trabajo para identificar áreas en las que se podía mejorar la relación comercial.



Tras los resultados de las reuniones del TIC, el 16 de noviembre del 2020, los dos Gobiernos anunciaron que se suscribirá el Acuerdo de Primera Fase, pero esto no significa que los cuatro capítulos se implementarán de inmediato.

Solo los capítulos de lucha anticorrupción y pymes entrarán a ejecutarse de inmediato, los otros dos, sobre facilitación de comercio y buenas prácticas regulatorias, podrían tomar hasta dos años; es decir, hasta el 2022.



5. ¿Se necesita que otras instancias, además del Ejecutivo de los dos países, aprueben la implementación del Acuerdo de Primera Fase?



Este acuerdo no requiere de la aprobación del Legislativo de Estados Unidos, ya que puede ser implementado por su Oficina de Comercio (USTR, por sus siglas en inglés).



En el caso de Ecuador, la Corte Constitucional será quien defina si el texto deberá ser ratificado por la Asamblea. La entrada en vigor se espera antes de mayo del 2021.