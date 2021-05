Casa de citas y billares fueron clausurados en Guayaquil durante el toque de queda

Una casa de citas funcionaba clandestinamente en el norte de Guayaquil. Los vecinos del sector de La Alborada denunciaron el lugar la noche del sábado, 1 de mayo del 2021.

Personal de la Policía y de la Gobernación del Guayas acudieron al sitio y constataron la presencia de unas 20 personas en pleno toque de queda.



Los agentes indicaron que en la vivienda había música, bebidas alcohólicas y una gran cantidad de preservativos. Los asistentes no tenían mascarillas, ni tampoco había medidas de bioseguridad.



Por eso, la casa fue clausurada y la gente desalojada. Pero ese no fue el único local que violó las disposiciones del toque de queda que rige en la ciudad.



En el sector de Urdesa, también en el norte de la urbe, se halló otra vivienda con decenas de personas libando y participando de juegos de azar y billar.



Además, la Policía confiscó un arma de fuego que estaba bajo la posesión del dueño del lugar.



“Es lamentable que aún encontremos casos como estos donde se evidencia que hay gente a la que no le importa que la pandemia está vigente y arriesga su vida y la de los demás, no es posible que tomen tan a la ligera la situación que vivimos”, sostuvo Carlos Amores Gutiérrez, intendente general de Policía del Guayas.



En el sector de La Florida se desalojó a personas que se encontraban jugando billar en horas de la madrugada. Los uniformados incautaron un cuchillo.



Los reportes oficiales también indicaron que en el barrio del Cisne 2, al suroeste de la ciudad, también se registraron aglomeraciones.



En los operativos participó el gobernador del Guayas, Luis Chonillo. El funcionario indicó que se conformaron 31 puestos de control en todo Guayaquil.



“Lamentablemente, existen personas que no toman conciencia de la situación que vivimos, por ello hago un llamado a seguir denunciando para nosotros poder actuar”, señaló.