Gimnasio que operaba en medio de la emergencia sanitaria en Quito fue clausurado

Un gimnasio fue clausurado en Quito este lunes 27 de julio del 2020 en medio de operativos realizados para controlar la propagación del covid-19 en la capital, que registra 12 561 casos de la enfermedad. En su interior, seis personas fueron sancionadas por irrespetar las medidas de distanciamiento físico.

Desde el 16 de marzo último, cuando el Gobierno decretó el estado de de emergencia sanitaria a escala nacional por el covid-19, los gimnasios dejaron de operar por orden del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. El cierre de estos centros se mantiene en semáforo rojo y amarillo, pues el organismo dispuso que solo cuando una localidad pase a semáforo verde se puede aplicar un plan piloto para que rea­nuden sus actividades, con aprobación del COE cantonal.



La mañana de este lunes, además, se desplegaron una serie de operativos

Una serie de operativos en diferentes sectores de Quito para supervisar que las personas cumplan las normas de bioseguridad y evitar la expansión del covid-19. Datos de la Intendencia de Pichincha y el Municipio indican que se sancionó a ocho personas por no respetar las normas de bioseguridad y hacer mal uso del espacio público.



Desde temprano, las autoridades se concentraron en recorrer los sectores de Santa Anita y La Magdalena del distrito Eloy Alfaro (sur). En las intervenciones participó personal de la Policía Nacional, Intendencia, las Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Al inicio de la jornada, un gimnasio fue clausurado porque sus propietarios no contaban con los permisos de funcionamiento. También se sancionó a seis personas por irrespetar los distanciamientos al interior del local mientras se ejercitaban.



En la misma zona, dos ciudadanos fueron multados por mal uso del espacio público en una cancha deportiva. Con las intervenciones de hoy, la Intendencia suma 176 eventos suspendidos y 79 clausuras de locales (restaurantes, bares clandestinos, karaokes, centros nocturnos y tiendas) desde el 18 de marzo hasta el mediodía de hoy. La entidad ha desplegado 4 089 operativos desde el inicio de la emergencia sanitaria y se ha detenido a 14 personas por diferentes delitos.

En Calderón (norte) se efectuó un operativo desde las 11:00 para controlar que la gente use mascarilla y respete los dos metros de distanciamiento en las calles, plazas y parques. No hubo sancionados. En la Intendencia se informó que en esa zona, desde la semana pasada, ha mejorado el comportamiento de la gente y sí acata las medidas de bioseguridad. Por eso no se ha dado una gran cantidad de sanciones. “El fin de semana solo clausuramos dos licorerías, lo cual es muy bajo frente a otros sectores de la urbe”, informó el comisario Santiago Chipantasig.



Las autoridades también trabajaron de forma conjunta en el distrito Manuela Sáenz que corresponde al Centro Histórico de la ciudad. Se multó a tres personas por no utilizar mascarilla y se decomisaron 60 cajetillas de cigarrillos. También se encontró a personas indocumentadas en El Tejar, la Alameda, la Caja del Seguro, la iglesia de San Francisco y San Roque.