4 500 ciudadanos venezolanos registrados, en el inicio del censo migratorio

Carlos Daniel Talante tiene 22 años. Llegó a Ecuador desde Caracas, Venezuela, hace 17 meses. Espera regularizar su situación para montar un negocio o acceder a un trabajo estable. Actualmente vende cigarrillos en el sector de El Ejido, en el norte de la capital.

“Personal de Migración me detuvo en la calle hace cuatro meses. Me dijeron que no podía vender y, al no tener mis papeles en regla, me multaron”, cuenta Talante. La multa que le impusieron fue de un salario básico, es decir USD 394.



Actualmente, el principal temor de Talante es que debido a la multa no pueda acceder al registro impulsado por el Ministerio de Gobierno y a la visa humanitaria.



De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Ecuador deben registrarse. Este es un requisito obligatorio para ser beneficiario de la amnistía migratoria.



Sobre el tema de multas, el Ministerio de Gobierno señaló que no es un impedimento para el registro. “Está abierto (el registro), independientemente de si los ciudadanos cometieron alguna falta migratoria”.



Lo que sí establece el Decreto es que no podrán acceder a la amnistía quienes hayan violado leyes ecuatorianas.



Ayer se cumplió el primer mes desde que Ecuador puso en vigencia el pedido de visa para los ciudadanos venezolanos que ingresan al país. Aunque el Gobierno anunció el pedido de este requisito, a partir del 26 de agosto pasado, Cancillería empezó a receptar solicitudes una semana antes.



Entre el 19 de agosto y el 24 de septiembre de este año, la Cancillería ecuatoriana recibió 2 886 solicitudes en los consulados de Ecuador en Caracas, Bogotá-Colombia y Lima-Perú (ver infografía).

Además de la recepción de las solicitudes, el Gobierno también inició el censo de ciudadanos venezolanos. Desde la mañana de ayer se habilitó una página web para el registro de todos los venezolanos que se encuentran en el país.



Este proceso se realizará hasta 31 de marzo del 2020; es decir, tomará seis meses. Se sustenta en el Decreto Ejecutivo 826 del 26 de julio del 2019 y en el Acuerdo Ministerial 103.



El sistema está abierto entre las 08:00 y las 16:30. Ayer, en el primer día, cerca de 4 500 ciudadanos venezolanos se registraron a través de Internet.



El registro es el primer paso para otorgar la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias. Según lo establece el Ministerio de Gobierno, “es exclusivo para todos los miembros del grupo familiar de los ciudadanos venezolanos, incluyendo menores de edad y quienes ingresaron al país sin registrarlo ante las autoridades de Migración”.

El censo tiene dos etapas. La primera es llenar un formulario habilitado en la página web https://registro.migracion.gob.ec. Se solicita información personal como nombres, tipo de documento de viaje y correo electrónico.

También hay consultas sobre su trabajo, familia e información médica.

En esta casa hogar hay actividades como la pastelería. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

La segunda fase es una entrevista personal. Una vez que el interesado llena el formulario se le asigna un turno con el día, la hora y la oficina a la cual debe acudir. Esta etapa arrancará el próximo 15 de octubre. Para esta finalidad se habilitarán 15 Unidades de Servicio de Apoyo Migratorio.



Daniel Regalado, de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, señaló que hay incertidumbre. Se pregunta si es para todos, cómo se tramitan los casos de quienes conviven con un ecuatoriano y si los residentes permanentes deben hacerlo.



Mientras el registro se desarrolla, el Gobierno central trabaja en la normativa que permita “el tránsito de ciudadanos venezolanos que porten una visa válida y vigente a un tercer país de la región”, según lo informó la Cancillería.



Desde el pasado 26 de agosto, el ingreso de migrantes venezolanos se redujo drásticamente. Según los datos de Cancillería, la semana previa a la implementación del requisito ingresó por la frontera un promedio diario de 4 948 personas.



Guayaquil es una de las ciudades que ha acogido a los migrantes. Un mes después de la entrada de vigencia del visado, en la casa hogar Un Techo para el Camino, de Hogar de Cristo, la presencia de migrantes venezolanos cayó de 140 por día a 15. Así lo confirmó Ronald Borges, coordinador de la casa.

Iliana Balza, de 36 años, es oriunda de Maracaibo. Entró a Ecuador el pasado 20 de agosto, días antes de la vigencia del visado. Sin embargo, no se podrá regular porque la visa humanitaria aplica para quienes entraron a Ecuador hasta julio.



“No sabemos cómo podríamos regularizarnos”. Ella cree que deberá aplicar para la visa Unasur, que cuesta USD 250.



Otro sitio con alta presencia de migrantes es el intercambiador de tráfico frente a la terminal terrestre. Ahí habitan unos 100 venezolanos. Varios de ellos son migrantes nuevos, con menos de 20 días.

Luis está en condición irregular junto a su esposa e hijo de 2 años. Él escuchó que desde el 26 de septiembre se abría el censo para sus compatriotas que pasaron la frontera de forma regular. “¿No podemos volver a Venezuela, somos el sustento de quienes se quedaron en Venezuela”, sostuvo.



El presidente Lenín Moreno, en una entrevista para CNN durante su viaje a Nueva York, señaló que para este año se presupuestaron USD 72 millones para atenderlos.



Documentos necesarios son el pasaporte (vigente o no), documento de nacionalidad y la partida de nacimiento para menores de edad.



El registro migratorio se realiza de manera individual. El Gobierno informó que debe ser generado uno por cada miembro de la familia.



Una vez lleno el formulario de registro los menores de edad, deberán presentarse en las Unidades acompañados por sus padres o tutores.



El proceso de registro en sus dos etapas no tiene costo alguno. Es necesario que quien lo tramita cuente con un correo electrónico.



No se podrá llenar un formulario para los familiares que no se encuentran en el país. En caso de dudas está el Servicio de Apoyo Migratorio.