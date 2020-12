¿Cómo será la circulación vehicular del martes 22 de diciembre en Ecuador?

Con las medidas para la prevención del covid-19 en Navidad y Año Nuevo adoptadas por el Gobierno Nacional, las restricciones vehiculares pasan nuevamente a ser competencia del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y -momentáneamente- los municipios no tendrán la decisión.

Así, la restricción queda muy similar a como estaba organizada en Quito antes del anuncio del Gobierno, pero ahora con toque de queda a nivel nacional desde las 22:00. El tránsito estará sujeto a las medidas de restricción por número de placa.



Entonces, este será el esquema para la movilidad de mañana. Los vehículos cuyas placas terminen en números pares (2, 4, 6, 8 y 0) podrán circular el próximo martes 22 de diciembre de 2020.



Los lunes, miércoles y viernes podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Mientras que los martes, jueves y sábados podrán hacerlo los autos con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0).



La restricción para los domingos será la misma que se fijó en meses anteriores de forma alternada. Esto significa que este domingo, 27 de diciembre, no circularán los vehículos con placas pares y el domingo 3 de enero no lo harán los autos con placas impares.



La limitación para circular estará vigente durante el día, de acuerdo con el semáforo amarillo, porque a partir de las 22:00 y hasta las 04:00 se aplicará un nuevo toque de queda en todo el territorio nacional. Esta nueva medida implica que está prohibida la movilización vehicular y humana durante esas horas.



¿Los salvoconductos están vigentes en el estado de excepción?



El Presidente del COE nacional, Juan Zapata, aclaró que los salvoconductos entregados por los gobiernos locales sí podrán usarse en estos días, pero que en el COE nacional se decidió dar un seguimiento a la entrega y uso de estos documentos.



Asimismo, recordó que para los sectores que trabajan en la primera línea, estratégicos, de emergencia, salud y otros no es necesario contar con estos permisos para circular.



Estas son las nuevas medidas



- Nuevo estado de excepción focalizado durante 30 días en todo el territorio nacional, a partir de este lunes, pero cuyas exigencias aplican a todo el territorio nacional. Esta medida está sujeta a análisis de una posible ampliación.



- Toque de queda, por 15 días, desde las 22:00 hasta las 04:00 en todo el país.



- Restricción vehicular para vehículos particulares, a partir de mañana martes 22 de diciembre del 2020.



- El límite de personas para las reuniones sociales es de 10 personas.



- Para los viajeros que arriban al país, procedentes del Reino Unido, Australia, Sudáfrica y los países de la Unión Europea, continúa vigente la exigencia de presentar un resultado de PCR negativo tomado en los 10 días anteriores de su viaje. Y además, deberá aplicarse una prueba rápida de antígenos a su llegada, en el aeropuerto de su destino. La aplicación de estas pruebas estará a cargo del Ministerio de Salud Pública.



- Exigir el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) en hoteles previamente acordados durante cinco días desde el arribo, para los viajeros no residentes en el Ecuador.



- Para viajeros que no tengan resultados de pruebas PCR negativos ni pruebas rápidas negativas deberán cumplir con el APO en hoteles previamente acordados durante 10 días contados a partir de su arribo.



-En los centros comerciales se permitirá un aforo de del 50% y con nuevos horarios de atención.



-Reducción del aforo en restaurantes y hoteles al 30% .



- Cierre de las playas en todo el país durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021.



- Decretar el cierre de bares, discotecas, karaokes y centros de diversión nocturna.



- Está prohibida la quema de monigotes en el espacio público.