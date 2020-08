Así será la circulación vehicular para la semana del 31 de agosto en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Quito continúa en semáforo amarillo y las disposiciones en cuanto a la circulación vehicular se mantienen tres días a la semana para autos particulares. Así, este lunes 31 de agosto del 2020, transitan los carros con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Bajo este esquema, los vehículos con placa impar pueden circular el lunes 31 de agosto, el miércoles 2 y el viernes 4 de septiembre. Mientras que los autos con placa par (2, 4, 6, 8 y 0) pueden transitar el martes 1, jueves 3 y sábado 5 de septiembre.



La movilidad para el domingo 6 de septiembre todavía no está definida por las autoridades. En agosto, la circulación quedó establecida en tres domingos para las placas impares y dos para las placas pares.

¡Buenos días!



Recuerda que los lunes de acuerdo a las disposiciones en #SemáforoAmarilloEnQuito solo circulan placas terminadas en número impar. ¡Evita sanciones y cumple con las disposiciones! #NoTeRelajes pic.twitter.com/U0ne1DuEXd — AMT Quito (@AMTQuito) August 31, 2020



Recuerde que todas las personas que viajen dentro de un vehículo deben llevar puesta de manera correcta una mascarilla. Quien no cumpla la medida (establecida en la Ordenanza Metropolitana 010) será sancionado con una multa de USD 100 y el doble si reincide.



Tras la no renovación del estado de excepción en Ecuador, que rige desde el 16 de marzo, como medida para frenar la propagación del covid-19, las autoridades del Municipio de Quito aseguraron que las restricciones de movilidad se mantendrán pasado el 12 de septiembre.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, dijo que se continuará con el sistema Hoy no circula (par o impar). “No tendremos toque de queda, así que se podrá circular a cualquier hora. Eso sí, un día circularán los vehículos pares y otro día los impartes, similar a lo que sucede ahora”, indicó el funcionario el pasado 27 de agosto.



Abad también explicó que si bien antes de la pandemia, la capital tenía una restricción de circulación vehicular que excluía las vías periféricas como la Simón Bolívar, ahora en esta se aplicarán controles para garantizar que los conductores transiten según el último dígito de su placa. Esto significa que la medida Hoy no circula rige para todo el cantón.