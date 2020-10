52 hoteles han cerrado sus puertas o suspendido actividades en Ecuador por la pandemia

LEA TAMBIÉN

Aunque las actividades se han reactivado de forma paulatina en el país, el sector hotelero aún no logra despuntar y recuperar sus niveles de ocupación pre pandemia.

La Federación Hotelera del Ecuador, que agrupa alrededor de 800 establecimientos medianos y grandes, calcula que 52 hoteles han tenido que cerrar sus puertas definitivamente o han suspendido sus actividades temporalmente por la incapacidad para cubrir sus costos operativos.



André Obiol, presidente del gremio, dijo que el punto de equilibrio, -esto es una medición que realizan los hoteleros entre los ingresos y egresos-, no llega ni al 12% cuando lo necesario para operar es un 40 a 50%.



“Los establecimientos que han optado por cerrar son, principalmente, porque no alcanzan a cubrir gastos esenciales como de nómina, aportes patronales y pago de créditos”, señaló.



Sólo en Quito, en los últimos dos meses, se han anunciado algunos cierres temporales como los del hotel Plaza Grande y Marriott, y definitivos como el Best Western Plaza, Barnard, CITIMED y Akros.



Esta situación, según Obiol, se replica en todo el país.



Actualmente, la industria proyecta que la baja ocupación se mantendrá hasta finales de este año y prevén que más hoteles cierren sus puertas.

Según cifras del Ministerio de Turismo, hay 4 211 establecimientos de hospedaje en el país.