Tradicional restaurante La Canoa cierra sus puertas en Guayaquil; empleados reclaman por aportes y liquidaciones

El restaurante La Canoa, uno de los más tradicionales e icónicos del centro de Guayaquil, cerró sus puertas al público este lunes 22 de febrero del 2021, golpeado por los rigores de la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19.

El negocio hacía parte del Hotel Continental, que cerró en febrero del año pasado y desde entonces no ha podido volver a reabrir sus puertas. La Canoa resistió un año más hasta que sucumbió ante las deudas de servicios básicos y un reducido porcentaje de facturación.



Aldo Bruzzone, socio del hotel y del restaurante, confirmó la noticia a EL COMERCIO y dijo que espera que se trate de un cierre temporal hasta “encontrar una luz en el túnel” y se den las condiciones para inyectar capital o vender el inmueble de siete pisos y 91 habitaciones.



“Es una situación a la que no le vemos solución mientras no haya vacuna (contra el covid)”, dijo Bruzzone, quien destacó el negocio como un referente gastronómico, que con su sello de calidad, elevó el prestigio de la comida criolla.



El hotel y su restaurante-cafetería abrieron en octubre de 1974 en la calle Chile y 10 de Agosto, frente al emblemático Parque Seminario, en el centro de la ciudad.



La Canoa abría las 24 horas del día con acento en la comida típica local y platos como ceviches, secos de chivo, banderas, guatitas, fanescas o fritadas. “Era nuestra ‘hueca’ de madrugada. La Canoa era un símbolo del Guayaquil nocturno”, lamentó en Twitter el periodista deportivo Carlos Víctor Morales.

Era nuestra "hueca" de las madrugadas. LA CANOA era un símbolo del Guayaquil nocturno. — Carlos V. Morales



Con el cierre de La Canoa, alrededor de 60 personas se quedaron sin empleo. “Tenemos personal muy antiguo, a algunos de ellos se les pudo anticipar su jubilación patronal”, explicó Bruzzone. La facturación diaria se redujo hasta en un 96%. Al final les cortaron el servicio de energía eléctrica, dijo.



Empleados con hasta con 40 años de servicio protestaron frente al establecimiento este lunes pues la falta de pagos de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) los ha privado de acceder a la jubilación. Una treintena de trabajadores reclamaban por información y por sus liquidaciones.