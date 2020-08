El tradicional bar El Colonial cierra sus puertas en Guayaquil después de 38 años de operación

LEA TAMBIÉN

El bar restaurante El Colonial, ubicado en el centro de Guayaquil, cerró sus puertas debido a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19. Había estado casi cinco meses sin poder ofrecer sus servicios por la falta de autorización y de protocolos para la reapertura de bares y discotecas en el país.

La antigua casona de dos pisos de El Colonial se oferta ahora, con su mobiliario e incluso con sus habitaciones de la planta alta, como un local de alquiler para otros negocios, como hotel, restaurante o central política. “Es prácticamente un cierre, no nos queda de otra, esperamos que sea temporal porque lo que se estima es que bares y discotecas sigan cerrados por un año”, indicó María José Salinas, propietaria de este negocio familiar.



Se trata de uno de los bares más tradicionales de la ciudad fundado en 1982, uno de los locales fundacionales de lo que luego sería la Zona Rosa de diversión nocturna ubicada en los alrededores de la calle Rocafuerte y a dos cuadras del Malecón Simón Bolívar, en el centro de la ciudad.



Era un conocido sitio para peñas bailables, donde se presentaban artistas locales, y tenía diferentes ambientes de diversión.



El negocio tuvo que desvincular a una decena de trabajadores de planta y otros empleados eventuales, promociona en sus redes sociales mascarillas artesanales y mamparas acrílicas.



“Lastimosamente no podemos funcionar ni siquiera para vender almuerzos porque la zona del centro ha quedado deprimida con el teletrabajo”, agregó Salinas. “Sí no hay autorización ni protocolos vamos a tener que utilizar el bar para otra función”.



La situación de El Colonial es similar a la de una treintena de bares y discotecas de la Zona Rosa de Guayaquil que está cerrando o tratando de reinventar el negocio. El bar Chappu’s de Urdesa, a punto de cumplir 36 años de funcionamiento, también se vio obligado a cerrar sus puertas.



La Asociación de Centros Nocturnos de Guayas informó que en la provincia más de 3 000 locales dejaron de funcionar por la pandemia, 1 200 de ellos en Guayaquil. El gremio ha protagonizado plantones solicitando que se establezcan protocolos para volver a operar, pero aún esperan por respuestas de las autoridades.