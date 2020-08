Presidente del Cpccs habló de su carné de discapacidad en entevista

LEA TAMBIÉN

Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), calificó como una represalia política las denuncias en su contra tras haber obtenido su carné de discapacidad.

En una entrevista radial con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la mañana de este martes 4 de agosto del 2020, afirmó que los cuestionamientos vinieron tras haber pedido se investiguen USD 7 000 millones relacionados a casos de corrupción.



“Hoy que tenemos un presidente independiente, por primera vez en la historia desde que se funda el Cpccs, que hemos denunciado USD 7 000 millones ante la Fiscalía en nueve casos emblemáticos (…) hoy, que no nos debemos a partidos y movimientos políticos y obedecemos al pueblo ecuatoriano, justamente hoy se pretende hacer uso de la política mal sana para deslegitimar la independencia que presido”.



Cruz señaló que su carné es legítimo y lo obtuvo en el 2009. “La discapacidad que tengo no es física, es visual y auditiva”. Afirmó que hace diez años estaba vigente otra tabla de valoración y que partía desde un 30%. “Esto la Fiscalía lo desestimó y el juez competente lo archivó”.



El presidente del Cpccs cree que han traído nuevamente el tema al escenario político porque algunas personas pretenden usar los espacios ciudadanos. “La falta de objetividad y el oportunismo político pretenden deslegitimar a una persona independiente, honesta y trabajadora”.



Cruz ha sido cuestionado por haber obtenido un carné en el que se establece que tiene un 81% de discapacidad. Por ello, cinco consejeros del organismo le solicitaron días atrás la renuncia, escenario que ha rechazado.



Incluso, durante la entrevista radial, el presidente negó haber importado vehículos o comprado bienes a pesar de que el carné lo permitía.



“Por eso de manera voluntaria, sin que la Asamblea me haya llamado a comparecer, he sido yo quien ha ingresado ante la Comisión de Fiscalización la carpeta y expediente para que no quede la menor duda ante la Asamblea y ecuatorianos que el presidente del Consejo es un hombre recto y honorable”, refirió.

También recordó que ha pedido al Ministerio de Salud la recalificación porque en febrero del 2020 tuvo una operación de carácter visual.